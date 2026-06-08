Como funcionam os novos radares que calculam a velocidade média na BR-101

Tecnologia foi instalada em cinco radares já existentes entre os quilômetros 102 e 125 da BR-101, na região da Reserva Biológica de Sooretama

Motoristas que trafegam pela BR-101, no Norte do Espírito Santo, já estão sendo monitorados por um sistema capaz de calcular a velocidade média dos veículos ao longo de um trecho da rodovia. A tecnologia foi implantada pela Ecovias Capixaba em cinco radares já existentes entre os quilômetros 102 e 125, na região da Reserva Biológica de Sooretama.

Diferente dos radares convencionais, que registram apenas a velocidade no momento da passagem do veículo, o novo sistema compara o tempo gasto para percorrer a distância entre dois pontos monitorados, identificando condutores que excedem o limite ao longo de todo o trajeto.

Apesar da inovação, a ferramenta não gera multas. Isso porque a legislação brasileira ainda não regulamenta a fiscalização por velocidade média para fins de autuação. Atualmente, os dados são utilizados exclusivamente em ações educativas realizadas em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Como funciona o cálculo?

Os radares registram automaticamente o horário em que o veículo passa por cada ponto de monitoramento. Com base na distância entre os equipamentos e no tempo percorrido, o sistema calcula a velocidade média desenvolvida pelo motorista.

Segundo o coordenador de Tráfego da Ecovias Capixaba, Carlos Eduardo Diniz, os equipamentos receberam um software capaz de cruzar as informações coletadas em diferentes pontos da rodovia.

Combate ao “efeito canguru”

A tecnologia também ajuda a identificar uma prática comum entre alguns motoristas, conhecida como “efeito canguru”. Nessa situação, o condutor reduz a velocidade apenas ao se aproximar do radar e volta a acelerar logo após passar pelo equipamento.

Como o cálculo considera todo o percurso entre dois pontos, o sistema consegue apontar quando houve excesso de velocidade durante o trajeto, mesmo que o motorista tenha respeitado o limite exatamente onde o radar está instalado.

Os radares são novos?

Não. De acordo com a concessionária, nenhum novo equipamento foi instalado. A mudança ocorreu por meio da atualização tecnológica de cinco radares já existentes no trecho monitorado.

Todos os veículos são monitorados?

Sim. O sistema realiza a leitura automática das placas e registra os dados de passagem de todos os veículos que trafegam pela região monitorada.

Há aplicação de multas?

Não. Atualmente, não existe regulamentação nacional que permita a emissão de multas com base no cálculo da velocidade média. As informações coletadas servem apenas para ações de conscientização e educação no trânsito.

A primeira operação utilizando a tecnologia aconteceu durante a campanha Maio Amarelo. Na ocasião, motoristas identificados com velocidade média acima do limite permitido foram abordados pela PRF e orientados sobre os riscos do excesso de velocidade, sem qualquer aplicação de penalidade.

Por que o trecho de Sooretama foi escolhido?

A região integra o Programa de Redução de Acidentes da concessionária e possui histórico de ocorrências graves. Além disso, o trecho atravessa a Reserva Biológica de Sooretama, área com intensa circulação de animais silvestres, tornando essencial o controle da velocidade para aumentar a segurança viária e reduzir o risco de atropelamentos da fauna.

As informações são do Tribuna on line

📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS

No Twitter, Facebook e Instagram.

Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!