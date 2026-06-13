IBGE abre mais de 8 mil vagas para Censo Agropecuário com salários de até R$ 4 mil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou um novo processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais que atuarão no Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. Ao todo, são oferecidas 8.238 vagas em todo o país, incluindo oportunidades para o Espírito Santo.

As vagas são destinadas a candidatos com ensino médio completo e contemplam cinco funções diferentes. Dependendo do cargo, a remuneração pode chegar a R$ 4.008, além de benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-transporte e demais vantagens previstas para contratos temporários.

A jornada de trabalho será de 40 horas semanais. Para alguns cargos, também é exigida Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B válida, devido às atividades de campo realizadas durante a operação censitária.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site da banca organizadora IBFC. A taxa de inscrição é de R$ 53.

Cargos e salários

As oportunidades estão distribuídas entre os seguintes cargos:

Agente Censitário Administrativo (ACA): R$ 2.128;

Agente Censitário de Informática (ACI): R$ 2.128;

Agente Censitário Supervisor (ACS): R$ 3.480;

Agente Censitário Regional (ACR): R$ 3.858;

Agente Operacional Regional (AOR): R$ 4.008.

Os cargos de AOR, ACR e ACS exigem CNH categoria B válida.

Vagas no Espírito Santo

O Espírito Santo está entre os estados contemplados pelo processo seletivo. A distribuição das vagas por município e posto censitário pode ser consultada no Anexo I do edital.

Como será a seleção

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, aplicada nos municípios com oferta de vagas e escolhidos no momento da inscrição.

O edital também prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência, pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas, conforme a legislação federal vigente.

Os contratos terão duração inicial de até 12 meses, podendo ser prorrogados conforme a necessidade do IBGE, respeitando o limite máximo de 48 meses. Durante o período de contratação, os profissionais passarão por avaliações periódicas de desempenho, considerando critérios como assiduidade, produtividade e cumprimento de metas.

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