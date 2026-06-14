TRAGÉDIA | Jovem morre durante salto de rope jump após falha em equipamento de segurança

Uma jovem de 21 anos morreu na manhã deste sábado (13) durante a prática de rope jump na região conhecida como Ponte do Esqueleto, localizada entre os municípios de Limeira e Cordeirópolis, no interior de São Paulo.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma testemunha relatou que a vítima teria sido lançada para o salto sem que a corda de segurança estivesse devidamente conectada ao equipamento. A falha teria provocado a queda fatal.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram momentos de tensão e desespero entre os participantes. Nos vídeos, é possível ouvir gritos alertando que o equipamento de segurança não estava conectado instantes antes do acidente.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para a ocorrência. No entanto, ao chegarem ao local, os socorristas constataram que a jovem já estava sem vida.

Após o acidente, seis pessoas ligadas à organização da atividade foram detidas pelas autoridades. Segundo a Polícia Militar, dois dos suspeitos tentaram fugir para uma área de mata, mas foram localizados posteriormente com o apoio do helicóptero Águia.

O caso está sendo investigado pelo 2º Distrito Policial de Limeira, que apura as circunstâncias do acidente e a possível responsabilidade dos organizadores pela falha que resultou na morte da jovem.

A empresa responsável pelo evento, que cobrava cerca de R$ 180 por salto, ainda não havia se pronunciado oficialmente até a última atualização desta reportagem.

O caso gerou grande repercussão nas redes sociais e levantou debates sobre protocolos de segurança em atividades radicais.

VÍDEO:

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