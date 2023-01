Graciele Lacerda curte praia com micro biquíni e exibe a barriga reta

Graciele Lacerda relata tragédia em voo

Enquanto estava indo para os Estados Unidos com Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda viu uma situação trágica. Um dos passageiros do voo morreu durante a viagem. Nas redes sociais, ela contou sobre o ocorrido.

“Chegamos faz tempo. Mas não conseguimos sair do avião ainda. Aconteceu uma fatalidade no voo. Uma pessoa morreu dormindo“, lamentou Graciele Lacerda ao tirar uma foto dos pés.

Pouco depois, ela deu mais detalhes. “Nossa, sei lá, não sei nem o que falar, fiquei bem abalada, chorei horrores, porque foi uma cena, foi perto da gente, foi umas cinco cadeiras atrás, aí ver aquela cena deles tentando reanimar, tentar tirar o corpo da cadeira para colocar no chão, muito triste mas infelizmente já tinha falecido“, disse como foi o momento. Graciele Lacerda notou que estava a família em peso do falecido. “Tava esposa do lado, tinha filhos, netos, tinha muita gente com eles, você vê o desespero de todo mundo, ai, deus me livre, a gente acredita que foi ataque fulminante, porque morreu dormindo, só identificou quando chegou“, falou e lamentou pelos familiares.