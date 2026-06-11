VÍDEO | Suspeita de traição termina em invasão de casa e agressão entre mulheres

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que três mulheres invadem uma residência e agridem a moradora após uma suposta descoberta de traição. As imagens registram toda a confusão e têm gerado grande repercussão na internet.

Nas gravações, uma das mulheres bate à porta da casa. Quando a moradora abre a janela para atender, inicia-se uma discussão marcada por questionamentos e ofensas.

Durante a conversa, uma das visitantes pergunta se a mulher sabia que o homem que estava no interior da residência era casado. A moradora afirma que desconhecia a situação, mas a resposta não foi suficiente para evitar o conflito.

Em meio à discussão, a suposta esposa do homem quebra o vidro da porta de entrada e invade o imóvel. Logo em seguida, outra mulher entra na residência e parte para a agressão física.

As imagens mostram a vítima sendo atingida com um cinturão e um chinelo. Mesmo após cair no chão, ela continua sendo agredida pelas invasoras. Uma terceira mulher registra toda a ação em vídeo.

O homem apontado como pivô da confusão tenta deixar o local ao perceber a invasão, mas retorna instantes depois ao notar as agressões. Ele tenta separar a briga e conter as mulheres, porém também é empurrado durante o tumulto.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade dos envolvidos, a data exata do ocorrido ou o local onde o caso aconteceu.

O vídeo continua circulando nas redes sociais e provocando debates entre internautas sobre invasão de domicílio, agressão e exposição de pessoas na internet.

VÍDEO:

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