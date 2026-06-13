Justiça suspende posse do antigo Greca e paralisa projeto do Centro Olímpico Municipal em São Mateus

O projeto de implantação do Centro Olímpico Municipal no antigo Greca, anunciado pela Prefeitura de São Mateus como uma das principais iniciativas para o esporte local, foi temporariamente paralisado após decisão judicial que suspendeu a emissão provisória na posse da área desapropriada pelo município.

Localizado no bairro Santo Antônio, o imóvel possui mais de 41 mil metros quadrados e foi avaliado em R$ 1.172.000,00 pela Comissão de Avaliação de Imóveis da Prefeitura. O valor já havia sido depositado nos autos do processo de desapropriação, permitindo inicialmente que o município obtivesse a posse provisória da área.

Quando a desapropriação foi anunciada, o prefeito Marcus Batista classificou a iniciativa como um marco para o desenvolvimento esportivo de São Mateus. Segundo ele, o espaço seria transformado em um moderno Centro Olímpico Municipal, voltado à prática esportiva, lazer e integração social da comunidade.

No entanto, uma decisão judicial posterior suspendeu a posse provisória do imóvel, interrompendo o andamento do projeto e gerando incertezas sobre sua continuidade.

Considerada estratégica para a implantação de políticas públicas destinadas ao esporte, lazer e juventude, a área do antigo Greca permanece no centro de uma disputa judicial que agora definirá os próximos passos do empreendimento.

A Procuradoria Geral do Município informou que já ingressou com recurso para tentar reverter a decisão e restabelecer a posse da área, permitindo a retomada do projeto considerado prioritário pela administração municipal.

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