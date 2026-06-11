Acompanhantes cobram R$ 31 mil por hora de nerds ricos do setor de IA

No Vale do Silício, acompanhantes faturam alto unindo fotos provocantes e debates técnicos com ricaços da tecnologia

O enriquecimento de profissionais do setor de inteligência artificial (IA) no Vale do Silício, na Califórnia (EUA), criou um novo e altamente lucrativo mercado para o trabalho sexual. Um grupo restrito de acompanhantes está cobrando cifras que superam de longe os valores do mercado de luxo tradicional. Os ganhos chegam a US$ 6 mil (cerca de R$ 31 mil) por uma única hora de serviço e atingem US$ 23 mil (R$ 119 mil) pelo período de um dia.

Entenda

Mercado exclusivo: segundo a revista “Forbes”, apenas um punhado de acompanhantes atua nesse nicho altamente segmentado da tecnologia.

Tática de sedução: as profissionais conquistam esses clientes específicos combinando conteúdos sensuais nas redes sociais com discussões sobre IA.

Perfil do cliente: o público-alvo é composto por homens que trabalham de forma direta na área de inteligência artificial e lucram com sua rápida expansão.

Medo do desemprego: o receio de ver a inteligência artificial eliminar postos de trabalho no mercado tradicional motivou transições de carreira para o setor do sexo.

Para garantir o interesse desse público milionário, as profissionais precisam se adaptar às exigências intelectuais dos clientes. “Eu diria que é uma abordagem ‘nerd em primeiro lugar’”, definiu Aella, uma acompanhante e personalidade da internet que utiliza análise de dados para gerenciar sua própria atuação profissional.

Segundo a revista Forbes, existe apenas um pequeno grupo de acompanhantes que atua nesse nicho, mas algumas delas chegam a cobrar valores significativamente mais altos do que os praticados pelas acompanhantes de luxo convencionais.

Os encontros ocorrem habitualmente em quartos de luxo, mas o ato sexual é precedido por longas conversas sobre computação de alto desempenho e filosofia técnica. Os clientes costumam debater sobre microprocessadores especializados (GPUs), inteligência artificial e o próprio futuro da humanidade antes de se direcionarem para a cama.

Essa dinâmica foi o que atraiu Meida Marek (pseudônimo), uma ex-trabalhadora do mercado financeiro que migrou de área. Ela tomou a decisão de virar acompanhante após questionar como a inteligência artificial afetaria o futuro de sua antiga profissão. Atualmente, ela cobra US$ 3.500 (R$ 18 mil) por hora de serviço e atende a esses funcionários que enriqueceram com o crescimento do setor.

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