Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 14/06/2026

Os geminianos compreendem os dois lados da moeda, sem perderem para nenhum deles, com isto, preferem deixar que o próprio tempo resolva por si as situações dúbias. Possuem uma grande versatilidade, que é ao mesmo tempo sua força e sua fraqueza. São como camaleão, adaptando-se às novas condições de trabalho, o que lhes possibilita exercitar com frequência seu talento em objetivos preestabelecidos.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com energia. Alcançará lugar de destaque no mundo profissional. A comunicação e versatilidade são seus pontos fortes. Gosta das aventuras, viagens e tudo o que trouxer novas experiências. Audacioso, dinâmico e eficiente.

Alerta

Os geminianos passam o domingo no alerta e a indicação é para ter paciência quando as coisas não acontecerem como você quer. Procure ter jogo de cintura com sua família. No amor, evite fazer cobranças desnecessárias ou poderá ter aborrecimentos.

Áries – Homem ou mulher deste signo é um conquistador. Nasceu dotado e predisposto a conquistar o mundo e tudo que nele houver. Representa o fogo, o calor vital e o poder. C. 249 M. 5733

Touro – O representante deste signo traz ao mundo, uma grande vitalidade, fortaleza física e firmeza de caráter, aliados a uma grande capacidade de concretizar seus desejos. Sua vida é cuidadosamente planejada. C. 048 M. 9065

Gêmeos – Este nativo é sobretudo um ser adaptável, mas eminentemente racional, dos que pesam sempre os prós e contras de toda empreitada, dos que não botam prego sem estopa. C. 107 M. 1218

Câncer – Este nativo é antes de tudo, um sonhador, uma criatura despreocupada e amorosa, às vezes sensível e exaltada, mas capaz de fazer valer a sua vontade e sua decisão em qualquer circunstância. C. 310 M. 4599

Leão – A pessoa deste signo é antes de tudo um forte. Recebe sua força direto do Sol, é uma pessoa egocêntrica, autoritária e absorvente. Tem um brilho dourado. Ninguém consegue mudar um ponto de vista seu. C. 798 M. 0484

Virgem – É antes de tudo um ser trabalhador. Tem caráter prático, algo nervoso, mas inclina-se as tarefas pacientes e constantes. Dizem que o seu signo é o da abundância e o identificam com a deusa das colheitas. C. 928 M. 8696

Libra – O nativo deste signo é antes de tudo um apreciador da beleza das coisas e dos seres. Sente-se apto a transmitir suas esperanças a todos os seus semelhantes, porque se interessa pela humanidade em geral. C. 515 M. 6041

Escorpião – É antes de tudo um ser dinâmico e incansável. Com Câncer e Peixes, representa a água, sua mobilidade e seu mistério profundo. A paixão, o impulso sexual e a mobilidade são suas coordenadas básicas. C. 446 M. 3560

Sagitário – Signo do elemento Fogo, junto com Áries e Leão, representa também a vivacidade e a conquista. Por isso é otimista, generoso e persuasivo. Tem uma grande boa vontade em relação ao seus semelhantes. C. 821 M. 2877

Capricórnio – É uma pessoa auto determinada, embora reservada e melancólica. Tendo vindo ao mundo sob este signo, terá uma mente ativa e prática, mas demorará bastante a tomar decisões. C. 681 M. 7950

Aquário – É um criador de ideias. Com seus correlatos de Gêmeos e Libra representa o Ar, a expansão, o movimento, a comunicabilidade e adaptabilidade. Esta no mínimo, cem anos adiantado sobre sua própria época. C. 963 M. 6325

Peixes – É emotivo, com uma receptividade especial para as alegrias e tristezas. Junto com Câncer e Escorpião, representa a Água, a passividade e a renúncia. Tem uma alma corajosa e boa, cheia de ternura e de abnegação. C. 374 M. 4102

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