Espírito Santo entra em alerta para tempestades com granizo e ventos de até 100 km/h

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de tempestade válidos para este sábado (13) em todo o Espírito Santo. Os avisos indicam risco de chuvas intensas, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo em diversas regiões do Estado.

O primeiro alerta, de nível amarelo (perigo potencial), abrange todos os municípios capixabas. Já o segundo, de nível laranja (perigo), contempla 49 cidades e prevê condições meteorológicas mais severas.

Segundo o Inmet, as áreas sob alerta laranja podem registrar acumulados de chuva entre 50 e 100 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos variando entre 60 e 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.

O órgão alerta para riscos de alagamentos, queda de árvores, danos em estruturas, interrupção no fornecimento de energia elétrica e transtornos no trânsito.

Entre os municípios incluídos no alerta laranja estão Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Guarapari, Serra, Cariacica, Viana, Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante, Alegre, Guaçuí, Iúna e Santa Teresa, entre outros.

A população deve evitar áreas abertas durante as tempestades, não se abrigar sob árvores e manter distância de estruturas metálicas e redes elétricas. Em caso de emergência, a orientação é acionar os órgãos responsáveis.

Telefones úteis:

• Defesa Civil: 199

• Corpo de Bombeiros: 193

O Inmet segue monitorando as condições climáticas e poderá atualizar os avisos conforme a evolução do sistema meteorológico.

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