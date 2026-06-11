Mulheres consideram gemidos masculinos atraentes, diz pesquisa

Levantamentos mostram que sons de prazer ajudam a aumentar a excitação, fortalecer a conexão e melhorar a comunicação

Embora os gemidos femininos sejam frequentemente associados ao sexo, muitas mulheres gostariam que os homens também fossem mais expressivos durante os momentos de intimidade. Uma pesquisa realizada pela marca de produtos íntimos Lovehoney mostrou que 94% das mulheres acreditam fazer mais barulho durante o sexo do que seus parceiros — percepção compartilhada por 70% dos homens entrevistados.

Os sons emitidos durante a relação, chamados cientificamente de “vocalizações copulatórias”, são vistos por muitas pessoas como uma forma importante de comunicação. Em discussões nas redes sociais, diversas mulheres afirmaram que ouvir a respiração, os suspiros ou os gemidos do parceiro torna a experiência mais envolvente e aumenta a excitação. “É uma forma de saber que ele está aproveitando o momento tanto quanto eu”, resumiu uma usuária em um debate sobre o tema.

A preferência não é isolada. Um levantamento recente da plataforma de áudio erótico Bloom Stories apontou que 94% das pessoas entre 25 e 34 anos consideram os gemidos um dos elementos que mais contribuem para aumentar a excitação durante o sexo.

Em entrevista, a terapeuta sexual Thaís Plaza explica que o som, por si só, não causa o orgasmo diretamente. Mas quando há vocalização (abrir a boca, relaxar e respirar de forma mais livre), o corpo tende a entrar em um estado maior de entrega, e, consequentemente, excitação.

“Até dentro das próprias abordagens tântricas, existe a ideia de que prender sons e movimentos pode aumentar a tensão e o controle do corpo. Quando a pessoa abre a boca, relaxa, vocaliza e respira livremente, ela permite que o corpo se expresse com mais soltura, inclusive com relaxamento do assoalho pélvico”, afirma a profissional.

Para a terapeuta, essa conexão é importante porque muitas pessoas têm dificuldade de atingir o orgasmo justamente por insegurança emocional, bloqueios corporais ou pela dificuldade de se desconectar da mente durante o sexo.

“Quando a pessoa consegue sentir segurança emocional, presença e permissão para que o corpo sinta e se expresse da forma como deseja, o som pode funcionar como uma ponte entre mente e corpo, ajudando no orgasmo”, completa a embaixadora do app de relacionamento Gleeden no Brasil.

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