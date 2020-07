Juju Salimeni dispensa sutiã e deixa parte dos seios à mostra: “São redondinhos”

Divulgação Lu Passoni, Caio Castro, Grazi Massafera e Ivan Rollemberg





Cada dia mais assumidos e apaixonados, Caio Castro e Grazi Massafera foram vistos na tarde de sexta-feira, dia 17, na Human Clinic, que é especializada em beleza, saúde e bem-estar e fica na Vila Nova Conceição, na zona sul de São Paulo. Por lá, os atores distribuíram simpatia e realizaram alguns procedimentos estéticos com os médicos dermatologistas Lu Passoni, Érica Monteiro e Ivan Rollemberg, expert em harmonização facial, que declarou: “Estou sempre pensando na autoestima e felicidade de cada paciente”.

Para quem não sabe, Caio frequenta o local desde a época em que estava no ar na novela “A Dona do Pedaço” e, graças aos resultados obtidos, não pensou duas vezes ao “arrastar” a amada para lá! A fim de cuidar da saúde do cabelo e prevenir a queda dos fios, ele faz sessões quinzenais com o laser Erbium Yag, com drug delivery, a nova sensação dos consultórios. “A cada vinda, o cabelo dele está mais belo”, detalhou a também tricologista Lu Passoni.