Bruna Marquezine magnetiza com corpaço escultural e biquíni

Na ocasião, a estrela do filme “Besouro Azul” conquistou mais de 1,5 milhão de curtidas em seu perfil!

Em registro recente, a atriz Bruna Marquezine, de 27 anos, fez disparar os corações de seus fãs e admiradores ao posar pleníssima com um biquíni mínimo, enquanto colocava suas curvas dançantes para jogo durante o passeio de lancha. Na ocasião, a nova estrela da DC Comics esbanjou a sua barriguinha sarada para as lentes da câmera e conquistou mais de 1,5 milhão de curtidas dos internautas.

+ Mariana Goldfarb deixa fãs babando de biquíni minúsculo

“A adolescente que habita em mim anda sendo muito feliz”, escreveu Bruna Marquezine na legenda da publicação, roubando a cena com a sua pele bronzeada e pernões torneados, além de encantar com toda a sua beleza natural. Nos comentários, choveram elogios para a atriz.

“Até a mais bela das sereias aproveita o dia para se bronzear!”, enalteceu uma admiradora primeiramente. “Bruna Marquezine virou um mulherão com o passar do tempo”, escreveu outra internauta. “O tempo só valorizou a beleza e o talento da Bruna Marquezine”, comentou outra, dentre várias mensagens positivas para a estrela.

+ Gracyanne Barbosa impacta ao puxar roupa de banho no limite: ‘Quebra a internet’

Vale destacar que em entrevista recente, Bruna Marquezine confessou que não frequenta mais a igreja por não concordar com os posicionamentos das instituições. “Eu até me entristeço em falar isso. Eu sou cristã porque acredito em Deus e sigo Jesus Cristo, mas eu não frequento a igreja porque não concordo com muitas coisas. Vou deixar esse recado aqui, galera. Quando uma celebridade entrar na igreja, dá uma controlada. É impressionante, é você botar o pé dentro da igreja, e alguém fala: ‘Tenho uma palavra para te entregar’. É necessário ter seriedade com as coisas de Deus”, contou ela.