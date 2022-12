Bia Miranda usa roupa pequena demais no natal e bumbum quase sai do vestido

Arrasando corações desde sempre! Bia Miranda, ex-participante do reality show ‘A Fazenda‘, influenciadora digital e modelo, deixou a galera simplesmente impressionada na manhã desta segunda-feira (26).

“Pimentinhas, quem comentar mais eu sigo em”, disparou na legenda da publicação. No clique, Bia Miranda surge com um vestido de natal bem colado ao corpo, enquanto deu uma leve empinadinha e, claro, ainda exibiu sua make simplesmente impecável. Atualmente, a influenciadora já conta com mais de 3,5 milhões de seguidores.

“Queria que Deolane cuidassse da sua carreira você merece ter uma casa linda organizada com seu marido. Torço por você Bia”, disse um fã no campo de comentários. “Vc sempre será minha campeã, maravilhosa te amoooo…”, apontou mais uma.

Mãe de Bia Miranda revela ter recebido ameaças: “Estou com seguranças”

A mãe de Bia Miranda, Jenny Miranda, deixou os fãs preocupados ao surgir aos prantos em seu Instagram. A celebridade afirmou que está recebendo diversas ameaças nas redes sociais.

“As pessoas não têm noção do impacto que têm na vida da outra. Eu acabei de receber, como várias vezes durante todos esses meses, muitas ameaças”, afirmou Jenny.

“Tive que andar com segurança e com meu filho junto. Agora, recebo aqui, em véspera de Natal, com toda a minha família, uma ameaça chamando a mim e meu marido de vários nomes feios, e falando que a gente merecia morrer com vários tiros na cara”, finalizou.

(*Metropolitana FM)