Bella Thorne, ex-atriz da Disney posa nua após sair do banho e foto vai parar no Instagram

Bella Thorne, que brilhou na Disney e ficou conhecida com a série “No Ritmo“, esquentou o clima nas redes sociais nesta segunda-feira (22) ao publicar uma sequência de selfies que quebrou a internet e gerou uma baita repercussão, afinal, a atriz gosta de gerar polêmica.

Na ocasião, a ruiva impressionou ao posar na frente do espelho com um look pra lá de ousado e um estilo provocante, mas resolveu causar ainda mais logo após tomar banho. A atriz exibiu seu corpão escultural e as belas curvas da musa chamaram atenção dos fãs.

“Essa menina é linda demais, sabe ser ousada”, declarou um fã da musa nos comentários da publicação. “Você merece mais reconhecimento como atriz, é genial”, disparou outro internauta. “Isso que eu chamo de beleza natural de verdade”, babou um terceiro.

Ela cresceu! Recentemente, a atriz americana Bella Thorne causou nas redes sociais ao anunciar que estará vendendo conteúdo adulto na plataforma OnlyFans. A ruiva, no entanto, não esperava que fosse receber uma enxurrada de críticas e se pronunciou em suas redes sociais sobre a repercussão negativa do assunto.

“Tirar o tabu por trás do sexo, de profissionais do sexo e da negatividade que existe na própria palavra ‘sexo’ ao trazer um rosto conhecido para a discussão é o que eu estava tentando fazer. Queria ajudar a trazer mais rostos para o site para gerar mais lucro para criadores de conteúdo na plataforma”, explicou Bella em sua rede social.

“Eu queria chamar atenção para o site, quanto mais pessoas no site, mais chances de tabus serem normalizados. Eu ao tentar fazer isso eu machuquei vocês. Eu arrisquei a minha carreira algumas vezes para tentar remover o tabu por trás de profissionais do sexo, pornografia e o ódio que as pessoas nutrem por assuntos relacionados ao sexo”, disse a atriz.

