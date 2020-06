De maiô cavado, Carol Nakamura empina bumbum gigante e leva fãs à loucura: “Duas bolas de ouro”

O ator Ansel Elgort, astro do filme “A Culpa é das Estrelas”, foi acusado de abuso sexual por uma fã no Twitter nesta sexta-feira (19). O post de @ltsgabby se tornou viral rapidamente e relata em detalhes a forma como ela teria conhecido Elgort em 2014, através do Snapchat. “Eu fui abusada sexualmente uns dois dias após completar 17 anos”, diz a garota em inglês. E completa: “Eu fui abusada sexualmente por Ansel Elgort”.

Xico Silva / Agnews Ansel Elgort é acusado de abuso sexual





































Na postagem, Gabby conta que teria enviado uma mensagem privada para Ansel poucos dias antes do seu aniversário. “Eu nunca achei que ele veria minha DM (mensagem direta). Eu era apenas uma criança e eu era fã dele”, relatou. Gabby então descreve o encontro sexual que teria tido com o ator.

“Em vez de me perguntar se eu queria parar de transar, sabendo que era minha primeira vez e enquanto eu estava em prantos de dor e não queria fazer aquilo, as únicas palavras que saíram da boca dele foram: ‘a gente precisa quebrar você'” (em tradução livre).

Gabby então descreve o que teria sentido no momento: “Eu estava em choque, eu não pude sair”. E completa: “Ele me fez acreditar que sexo era daquele jeito”.

My story with ansel elgort. pic.twitter.com/USNOTK15uG — gabby (@ltsgabby) June 19, 2020









A fã de Ansel Elgort ainda tuitou uma foto deles juntos e o suposto registro das mensagens privadas que eles teriam trocado no Snapchat em 2014. À época, Gabby afirma que tinha 17 anos, enquanto Ansel tinha 20.

Em sua acusação no Twitter, Gabby completa que busca por se curar do trauma e não quer que isso aconteça com outras meninas. “Eu quero dizer a outras meninas que tenham passado pela mesma merda que eu que vocês não estão sozinhas”. Gabby ainda disse que demorou para se manifestar porque tinha receio de que as informações poderiam “arruinar a carreira” do ator. Ansel Elgort ainda não se pronunciou sobre o caso.

