Yasmin Brunet posta com look nude transparente e amigos famosos elogiam

Modelo de 37 anos, filmada aos beijos com MC Daniel esta semana, ganha elogios por visual para evento

Yasmin Brunet, que engrenou um romance com MC Daniel, deixou os fãs anônimos e famosos impactados ao postar uma série de fotos neste sábado (4) com um look arrasador, usando um vestido nude com brilhos, recortes e transparências. A modelo de 37, que na noite anterior foi filmada aos beijos com o funkeiro de 24, brincou sobre o efeito do post.

“Caos perfeito”, disse ela sobre as fotos, que foram feitas em fevereiro deste ano, para um baile no Copacabana Palace. Os amigos não resistiram e deixaram recados para a loira. “Amiga do céu, tá belíssima”, escreveu Gabi Luthai. “Meu Deus do céu! Como ela é perfeita”, avisou Carol Dias.

