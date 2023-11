Simaria causa de biquíni apertadinho e rouba a cena no quarto

Simaria é profissional quando o assunto é causar e mexer com o emocional dos seus fãs e admiradores a cada nova atualização em suas redes sociais. Longe dos palcos desde o turbulento anúncio do fim da dupla sertaneja com a sua irmã, a cantora tem feito um grande sucesso com as suas fotos. As informações são da Spinoff.

Em carreira solo, a morena não perde a oportunidade de impressionar os seus milhões de seguidores com as suas fotos ousadas exibindo a sua boa forma espetacular. Junto de frases incentivadoras e indiretas, a famosa sabe muito bem como mexer com o emocional dos usuários.

Simaria surge no quarto com biquíni fio-dental e chama atenção

Foi o caso de uma publicação em sua conta do Instagram, nesta última segunda-feira (30). A cantora sertaneja de 40 anos de idade, apareceu deslumbrante em um clique no quarto bem à vontade.

Nas imagens, Simaria surgiu no quarto usando uma peça de verão bem cavada em sua virilha. Para o momento, a famosa escolheu um conjunto de biquíni fio-dental amarelo com detalhes pretos. O traje de banho deixou o seu corpaço em muito destaque. O look ainda destacou o seu decote ousado.

Na legenda da publicação, ela refletiu através de uma frase de Clarice Lispector. “Tenho meus limites. O primeiro deles é meu amor-próprio. (Clarice Lispector)”, disse ela na descrição da postagem.

Muitos fãs e admiradores fizeram questão de deixar elogios através do campo de comentários da publicação. Rapidamente a imagem contou com mais de 20 mil curtidas nas redes sociais.

Um primeiro fã escreveu que a morena tem uma beleza incomparável. O segundo disse que além de ser muito talentosa, ela carrega um lindo olhar. Já o terceiro, afirmou que a sertaneja é a mulher mais linda do mundo. O último destacou que a artista é a perfeição em pessoa.