MC Mirella sobe na mesa e dá empinada com peça íntima no limite: “A mais”

Parece quem acompanha MC Mirella nas redes sociais, certamente já se deparou com cliques e conteúdos para lá de ousados publicados pela funkeira. A cantora, modelo e digital influencer não economiza quando o assunto é sensualidade, beleza e boa forma. As informações são da Spinoff.

Em sua conta oficial do Instagram, a beldade soma mais de 3,1 milhões de seguidores. Por lá, ela costuma divulgar as prévias ousadas de suas contas nas plataformas de conteúdos adultos por assinatura. A famosa compartilha as suas fotos e vídeos no Onlyfans e Privacy.

MC Mirella sobe na mesa e rouba a cena com posição ousada

Chamando atenção mais uma vez, MC Mirella atualizou o feed da plataforma nesta última segunda-feira (30). Nas imagens, a funkeira arrancou suspiros dos internautas ao compartilhar uma sequência de cliques de um ensaio deslumbrante e colecionou elogios.

A famosa sensualizou em cima de uma mesa usando uma camiseta preta e com muitas estampas coloridas. Já na parte de baixo, ela deu uma empinada no bumbum com uma calcinha preta no limite. Em um segundo clique, a gata ostentou a sua barriga totalmente chapada e os seus pernões sarados.

Na legenda da publicação, Mirella perguntou se os seus seguidores haviam escutado os seus últimos lançamentos nas plataformas digitais. “Já escutou “tela de bloqueio” ou “brota bebê” no Spotify hoje?”, questionou ela na descrição.

Muitos fãs e admiradores fizeram questão de deixar elogios através do campo de comentários da publicação. Rapidamente a imagem contou com mais de 120 mil curtidas nas redes sociais.

Um fã perguntou como ela consegue ser tão linda. O segundo falou que a funkeira é a mulher mais linda do mundo. Já o terceiro, disse que a morena tem uma beleza surreal. O último foi mais ousado e afirmou que a cantora é gostosa demais.