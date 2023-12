Simaria Mendes ostenta curvas absurdas de macacão colado ao corpo

Em clique arrasador, Simaria Mendes ostenta corpaço escultural ao eleger look por inteiro e bem justo; veja como ela ficou

A cantora Simaria Mendes impressionou ao resgatar um clique arrasador nesta quinta-feira, 21, Aproveitando o clima de tbt na rede social, a artista, que está afastada dos palcos desde o fim da dupla com Simone Mendes, compartilhou a foto poderosa. AS informações são de Caras.

+ Mel Maia esbanja beleza em novas fotos impecáveis: “Perfeita demais”

No registro, a famosa apareceu desfilando com um look coladíssimo ao corpo. Dona de um estilo ousado, mas sóbrio, a ex-coleguinha surgiu deslumbrante em um macacão nude de alça regata e de modelo justo.

Além de peça neutra, Simaria Mendes elegeu sapatos transparentes e algumas joias como um colar. Ela ainda apostou em uma maquiagem marcada e cabelos para trás. “Tbt”, escreveu ela ao postar a lembrança.

+ Que look é esse? Rachel Sheherazade chama a atenção com saia transparente

Nos últimos dias, a cantora deu o que falar ao fazer um desabafo logo após a vitória de Simone Mendes em mais uma premiação. “Ninguém, além de mim, sabe o que eu passei, o que senti e o quanto eu mereço ser feliz!”, declarou a artista. Sem citar nomes, ela intrigou os seguidores. Isso porque a declaração aconteceu dias após a irmã colecionar um dos maiores triunfos de sua carreira.

Equipe de Simaria abre o jogo sobre encontro com Simone

As irmãs Simone e Simaria Mendes se tornaram assunto nesta semana após serem vistas juntas no casamento de seu irmão, Caio Mendes. Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de Simaria comentou o encontro da ex-dupla, e explicou que, apesar de parecer novidade, elas se falam frequentemente.

+ Mariana Rios surge de biquíni e esbanja beleza ao se refrescar em cachoeira: ‘Diva’

“O encontro pode ter sido novidade para a imprensa, mas elas se falam e se encontram. Isso é normal. Elas estão sempre se vendo e conversando“, afirmou a equipe de Simaria. “Elas se veem sempre“, completou.

Após o encontro, Simaria compartilhou registros do casamento do irmão em seu perfil do Instagram. Ela e Simone foram madrinhas da união, e estavam usando vestidos cor de rosa. Na legenda da publicação, a artista escreveu: “Viva o amor!“.