Mel Maia esbanja beleza em novas fotos impecáveis: “Perfeita demais”

Em novas fotos publicadas em suas redes sociais, a atriz Mel Maia esbanja sua beleza impecável e encanta seus seguidores

A atriz Mel Maia arrasou o coração de seus seguidores em novas fotos publicadas em suas redes sociais nesta terça-feira, 19. Ela, que recentemente esteve no ar com a novela Vai Na Fé, da Globo, apostou em uma linda produção de maquiagem e encantou ao exibir o resultado. As informações são de Caras.

+ Deborah Secco dá close na praia e choca ao se exibir tomando sol

Com pequenas tranças no cabelo, a musa apostou em uma maquiagem impecável, que realçou seus traços naturais. Com um belo brilho na bochecha e nos olhos, Mel apostou em um simples gloss e delineado gatinho. Para complementar o look, ela escolheu um lindo top reto, com amarrações no pescoço.

+ Iza impressiona a web ao ostentar as curvas do corpo de bíquini

Nos comentários, seus seguidores se derreteram pelo resultado e lhe rasgaram elogios. “Muito gatona!!!! Linda demais”, disse sua mãe, Debora Maia.“Mel devolve a beleza que roubou das pessoas e ficou toda pra você mulheeeeer”, brincou um fã. “Perfeita demais”, disparou outro. “Uau que gata”, enalteceu mais um.

Vaza o valor que Mel Maia recebia para divulgar plataforma de apostas

Recentemente, a atriz Mel Maia se envolveu em uma polêmica por divulgar uma plataforma de apostas em suas redes sociais. Mais cedo nesta terça-feira, 19, foi revelado o valor que a artista recebia pelo trabalho, o que consistia em uma verdadeira fortuna ao mês.

+ Flávia Alessandra exibe beleza natural impactante de look micro

De acordo com Mariana Morais, colunista do ‘Correio Brasiliense’, Mel recebia R$ 200 mil para fazer publicidade para a plataforma, que foi exposta em uma reportagem do Fantástico exibida neste final de semana.

Mel Maia, que tem mais de 22 milhões de seguidores, foi citada pela reportagem. Após a veiculação, ela chegou a reclamar nas redes sociais após o programa não incluir a nota enviada por sua equipe jurídica.

+ Lexa protagoniza cliques arrasadores com novo visual

“Pessoal, eu acho importante falar pra vocês que sim, eu respondi ao Fantástico. Minha equipe jurídica fez uma nota e foi enviada hoje no início da tarde, exatamente às 13h44. Não sei porque não colocaram, mas pedi para entrarem em contato com o programa e saber o motivo. Vou colocar aqui a nota e o horário do e-mail”, avisou ela. Na nota, os advogados de Mel Maia alegam que ela não tem conhecimento das investigações e foi contratada apenas para prestar serviços de publicidade.