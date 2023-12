Que look é esse? Rachel Sheherazade chama a atenção com saia transparente

Para última festa de ‘A Fazenda 15’, Rachel Sheherazade chama a atenção ao apostar em vestido com saia transparente; veja o look

A apresentadora Rachel Sheherazade caprichou no look para a última festa de A Fazenda 15, reality do qual acabou sendo expulsa após uma discussão acalorada com Jenny Miranda. Nesta terça-feira, 19, a famosa postou fotos do look escolhido para o momento. As informações são de Caras.

Para curtir em grande estilo, a jornalista elegeu um vestido preto nada básico. O modelo tinha uma saia com transparência, o que deu um toque todo especial para a produção da comunicadora, que sempre intriga ao revelar sua idade de 50 anos.

“Pronta pra ultima festa na @afazendarecord”, disse na legenda do post. Nos comentários, os internautas admiraram a ex-peoa. “A mais linda, a nossa verdadeira campeã“, admiraram os fãs. “Perfeita”, escreveram outros.

Rachel Sherehezade é mãe de dois adolescentes, eles são frutos do casamento dela com o corretor de imóveis Rodrigo Porto. Enquanto estava em A Fazenda, a jornalista chegou a contar que seus filhos são seus grandes amores. “É minha fraqueza emocional estar longe deles, de estar longe de quem me deixa em pé. Eu não posso depender emocionalmente dos meus filhos, mas eu dependo”, contou ela.

Equipe de Rachel Sheherazade fala sobre a expulsão

A equipe da jornalista Rachel Sheherazade falou pela primeira vez sobre a notícia de que ela foi expulsa de A Fazenda 15, da Record TV. Por meio de um comunicado nos stories do Instagram na tarde desta quinta-feira, 19, a equipe dela confirmou que a comunicadora deixou o programa.

“A produção da Rede Record acabou de informar que Rachel infelizmente foi expulsa da Fazenda 15. Ainda não temos maiores informações e assim que soubermos de tudo manteremos vocês informados”, escreveram.

A saída de Rachel foi comunicada pela produção de A Fazenda 15 por meio de um comunicado para os participantes da sede. Um aviso foi exibido na TV da sala de estar logo após a jornalista ter saído para falar com a produção. Na mensagem, eles informaram que ela descumpriu uma regra do programa e foi expulsa. Com isso, a roça da semana foi cancelada.

“Atenção, peões: Conforme a página 26 do Manual de Sobrevivência, são proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada conta a fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo. A cena que levou a Direção do programa a tomar essa decisão será mostrada para o público no programa de hoje. Com isso, a eliminação desta quinta-feira está cancelada. Por favor, arrumem as malas da Rachel e coloquem-nas no closet”, informaram.