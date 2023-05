Sheron Menezzes ostenta corpaço e empina com seu menor fio-dental

Sheron Menezzes usou seu perfil do Instagram para compartilhar alguns registros encantadores. Na ocasião, a atriz de ‘Vai na Fé‘, novela das 19h da TV Globo, mostrou um pouquinho de como foi seu final de semana.

Aproveitando o dia de sol para renovar o bronzeado, a atriz arrancou suspiros dos internautas ao mostrar suas curvas naturais. “Um final de semana de sol, praia, comida e amor… precisa de mais o que?”, questionou Sheron na legenda da publicação.

Dando vida à personagem Sol, na novela da Globo ‘Vai na Fé’, Sheron Menezzes conversou com a revista Quem e abriu o jogo sobre sua relação com a beleza natural. Na ocasião, a atriz de 39 anos revelou que não pretende realizar procedimentos estéticos.

“Cada um tem que fazer o que faz com que se sinta bem. Não acho errado preenchimento e botox. Até agora me sinto bem e bonita assim, mais natural, mas no momento em que não me sentir mais tão bem, não teria problema algum em aderir aos procedimentos”, contou a atriz.