Melhora o sexo e mais: terapia de casal não é só para casais em crise

Especialista explica como sessões terapêuticas ajudam parceiros a criar intimidade, melhorar a comunicação e redescobrir o prazer no sexo

A terapia de casal deixou de ser vista apenas como último recurso para relacionamentos em crise e passou a ser procurada também por parceiros que desejam fortalecer a conexão emocional e o envolvimento na hora do sexo.

Segundo a psicóloga e terapeuta Ana Paula Nascimento, o acompanhamento pode ajudar casais a lidarem melhor com conflitos, inseguranças e dificuldades de comunicação que acabam afetando a intimidade.

“A terapia de casal pode ser uma abordagem valiosa para melhorar a vida sexual promovendo a comunicação”, afirma.

Para ela, muitos problemas sexuais começam fora do quarto, em situações mal resolvidas do cotidiano, ressentimentos e dificuldade em expressar desejos e limites.

De acordo com a profissional, o processo terapêutico cria um espaço seguro para conversas sinceras sobre expectativas, fantasias, frustrações e mudanças na relação ao longo do tempo. Ela destaca que o fortalecimento da intimidade emocional costuma refletir diretamente na vida sexual do casal.

“Ao abordar questões emocionais e relacionais, os casais podem criar uma base mais sólida para uma vida sexual satisfatória e gratificante”, explica Ana Paula.

Segundo ela, as sessões também podem incluir exercícios práticos e estratégias para estimular o diálogo, a conexão e novas experiências a dois.

Confira os benefícios da terapia de casal:

Comunicação aberta: o casal vai poder, de forma honesta, falar sobre a sua vida, a sua intimidade e permitir que ambos compartilhem suas necessidades e expectativas.

Identificação do problema subjacente: é possível entender problemas que atingem a vida sexual e que provavelmente começaram no sexo.

Educação sexual: a terapia fornece informações valiosas sobre a sexualidade e romper tabus.

Maior conexão: possibilita explorar novas formas de conexão e prazer, aumentando a satisfação sexual.

Melhor compreensão: trabalhar como entender, perceber e valorizar as expectativas, ou as perspectivas, que são as necessidades de um e do outro.

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