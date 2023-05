Mel Maia aposta em biquíni pequeno demais e tamanho do volume impressiona

A atriz Mel Maia (19) aproveitou um momento de folga das gravações da novela Vai na Fé, da Globo, para renovar o bronzeado na área externa de sua casa. Depois do treino na academia, a beldade colocou o biquíni e foi se divertir ao ar livre.

Ela apareceu exibindo suas curvas impecáveis em várias poses. Ela apareceu em imagens de frente e de costas enquanto usava apenas o biquíni fio-dental com estampa colorida. A artista destacou suas curvas perfeitas e a barriga sarada. Além disso, ela deixou à mostra suas tatuagens nas regiões da costela e do quadril.

“Obrigado Deus mais uma vez seu filho te agradece pela honra extraordinária de me presentear com a ser viva mais linda do mundo”, comentou MC Daniel, namorado de Mel Maia. “Ela não deixa de ser perfeita né?”, questionou mias uma.

Durante entrevista cedida à revista Quem, Mel Maia, atriz global, comentou mais sobre o seu relacionamento com MC Daniel. Segundo a celebridade, os dois estão muito bem juntos.

“Fortaleceu muito até na carreira da gente. Desde que a gente se juntou, foi muito bom para ambos lados. É muito legal ver essa torcida além da vida pessoal, também para as nossas carreiras, porque colocamos sempre o outro em um pedestal. Sentimos orgulho. Nós vencemos juntos”, disse Mel Maia.

MC Daniel também disparou: “Melhorou em relação a tudo, publicidade, financeiramente, espiritualmente, lado pessoal e familiar. Vai muito além do que as pessoas acompanham nas redes sociais. A gente é muito parceiro, nos apoiamos e torcemos um pelo outro. Ela trabalha e estuda muito merece todo reconhecimento do mundo que está tendo”.