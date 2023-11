Sabrina Sato ostenta com corpaço sarado de fio-dental mínimo

Na ocasião, a estrela do ‘Fantástico’ encantou os fãs com a sequência de cliques!

Em registro recente, a apresentadora Sabrina Sato, de 41 anos, fez disparar os corações de seus fãs e admiradores ao posar radiante com um biquíni mínimo todo colorido, destacando os seus pernões definidos durante o seu banho de mar. Na ocasião, a jurada do ‘The Masked Singer Brasil’ esbanjou a sua barriguinha sequinha para as lentes da câmera e conquistou mais de 170 mil curtidas dos internautas.

“Já eu, nem tanto com meu biquininho que deve ter no mínimo uns 12 anos e ainda dá pro gasto”, escreveu Sabrina Sato na legenda da publicação, chamando atenção com as suas curvas dançantes e bumbum redondinho na sequência praiana, além de encantar com toda a sua beleza natural. Nos comentários, choveram elogios para a estrela.

“A japa mais linda da televisão brasileira”, se encantou uma fã primeira. “Sabrina Sato é uma das apresentadoras mais lindas do mundo”, declarou outro admirador. “A barriguinha de milhões da Sabrina”, disse mais um. “Sabrina Sato sabe ser sexy sem apelar para a vulgaridade”, escreveu outra seguidora, dentre várias mensagens enaltecendo a beleza da japa mais famosa do Brasil.

Vale ressaltar que em entrevista recente, Sabrina Sato abriu o jogo sobre os seus sentimentos em relação a sua separação de Duda Nagle e como tem se cuidado após o fim do casamento. “Iluminadas são as pessoas que me aguentam. Minha família, amigos, vocês. Todo mundo que me dá muito carinho e isso é muito importante. Eu tenho muita sorte de ser rodeada de pessoas amorosas. Mas eu também procuro cuidar da minha cabecinha… fazendo análise, estudando muito. E além de cuidar da nossa cabeça”, declarou.