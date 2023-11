Sabrina Sato rouba a cena com look para Halloween na gringa; fotos

Reprodução/Instagram Sabrina Sato rouba a cena com look para a festa de Halloween da modelo Heidi Klum

Por onde passa, Sabrina Sato chama atenção com seus figurinos ousados e cheios de personalidade e estilo. No Dia das Bruxas, claro, não seria diferente. A musa marcou presença na famosa festa de Halloween da modelo Heidi Klum, em Nova York, nos Estados Unidos, e não passou despercebida com a fantasia escolhida especialmente para o evento.

Sabrina surgiu com um look todo branco e com bastante volume. Pelas redes sociais, ela fez questão de explicar o conceito por trás do figurino: “a sonâmbula e seu namorado imaginário”, contou a apresentadora. O visual, mais uma vez, foi assinado pelo stylist Pedro Sales, com quem Sabrina mantém uma parceria já de longa data.

“Dizem que contos de horror também podem virar grandes histórias de amor: hoje ela está vivendo a sua. Um amor dos sonhos que virou realidade só pra ela, descobrindo a beleza nessa madrugada sombria em NY… Concordo que debaixo do edredom o Dia das Bruxas é divertido demais, mas espera só até seu namorado imaginário a ver no Carnaval”, disse ela. Confira abaixo os detalhes da fantasia de Sabrina Sato:

Outra brasileira a pisar no tapete vermelho do Halloween de Heidi Klum foi a influenciadora Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay. Para a ocasião, ela usou um figurino inspirado no clipe de “Dark Horse”, da cantora americana Katy Perry. Veja a seguir:

A anfitriã da festa também não deixou a desejar… O público estava ansioso para descobrir qual seria a fantasia escolhida pela loira, e depois de muito suspense e horas de preparação, Heidi Klum surgiu vestida de pavão. O figurino exuberante ainda contou com uma equipe de figurantes para ficar completo.

