Yasmin Brunet aposta em vestido com transparência e fenda lateral e ganha elogios

Modelo e influenciadora compartilhou o clique na manhã desta segunda (13)

Nesta segunda (13), Yasmin Brunet usou as redes para compartilhar, logo pela manhã, um clique do look escolhido para o dia de calor. A modelo, influenciadora e empresária apareceu com um vestido levemente transparente, com tecido leve e em tons de bege e marrom.

