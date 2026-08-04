Ricardo escolhe Camillo Neves como vice-governador

O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), anunciou na manhã desta terça-feira (04), que o vereador de Vitória, Camillo Neves (PP), será o candidato a vice-governador na chapa encabeçada pelo emedebista à reeleição.

A confirmação nas redes sociais do governador veio um dia antes das convenções do MDB e da Federação União Progressista, marcadas para esta quarta-feira (05).

Camillo Neves é natural de Vitória e cumpre o primeiro mandato como vereador da capital. Eleito em 2024 com 2.278 votos, tem 34 anos. Graduado em Educação Física, é atleta profissional de Futebol 7 e Beach Soccer, com convocações para Seleção Brasileira e Seleção da Italiana, por ter dupla cidadania. Em 2025 defendeu a Itália na Copa do Mundo Fifa de Beach Soccer.

Na área social, é fundador do Instituto Camillo Neves. Instituição sediada no Bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória, com a oferta gratuita de treinamento funcional, fisioterapia e pilates e aulas de futebol, lutas e dança para aproximadamente 600 pessoas.

A definição do governador Ricardo por Camillo faz parte da composição estabelecida com a Federação União Progressista, liderada pelos deputados Da Vitória (PP) e Marcelo Santos (União Brasil).

Além de Camillo Neves, como candidato a vice-governador, o governador Ricardo Ferraço anunciou o prefeito de Viana, Wanderson Bueno, e a servidora do Estado, Juliani Nunes, como coordenadores do programa de Governo da Chapa Ricardo-Camillo..