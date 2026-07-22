Casal e mais dois são presos com drogas, armas e R$ 14 mil em São Mateus

Um casal e outras duas pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas realizada na terça-feira (21), em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A ação ocorreu durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão nos bairros Bom Sucesso II, São Pedro e Vitória.

No bairro Vitória, um homem de 37 anos e uma mulher de 27 anos foram presos em flagrante. Com o casal, os militares apreenderam R$ 14 mil em dinheiro, 53 pinos de cocaína, 10 aparelhos celulares, uma balança de precisão, um radiocomunicador, uma munição calibre .38, uma arma de fogo falsa, dois cadernos com anotações e materiais utilizados para embalar entorpecentes.

Já no bairro Bom Sucesso II, outro homem, de 37 anos, foi detido após os policiais encontrarem um revólver calibre .38 e 54 munições.

No bairro São Pedro, um jovem de 27 anos foi preso com 39 munições calibre 9 mm, um carregador alongado de pistola e dois coldres.

De acordo com a Polícia Civil, o casal foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. O jovem de 27 anos foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

O homem preso no bairro Bom Sucesso II foi liberado após pagar fiança e responderá ao processo em liberdade.

Os nomes dos envolvidos não foram divulgados pelas autoridades

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