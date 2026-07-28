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Horóscopo

Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 28/07/2026

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2 minutos ago

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Se os leoninos não conseguirem atingir a posição de responsabilidade a que se consideram merecedores têm a tendência a se tornarem preguiçosos, impetuosos e inconstantes. É uma pessoa que gosta de receber a apreciação daqueles que estão à sua volta, procurando agir da forma mais correta possível para fazer por merecer os elogios e a consideração dos demais.

Quem nasceu hoje

É muito competente, por isso ocupará posição de destaque na vida profissional. A família é parte importante no sucesso desse nativo. Os obstáculos da vida não serão empecilhos para sua força de vontade. É companheiro, lutador e decidido.

Alerta

Os capricornianos ainda passam o dia no alerta e a rotina é indicada durante este período. Cuidado ao tratar de assuntos profissionais, não relegue suas responsabilidades. Fuja de discussão com familiares. Evite gastos fora do orçamento.

Áries – Você passa por um período e não deve reprimir seus sentimentos em busca do equilíbrio financeiro e profissional. Positivo para novos negócios, compras e organizar seu lar. Amor com renovação. C. 403 M. 9947

Touro – Marte na sua segunda casa astral, traz chances de acertar e equilibrar o trabalho e ganhos. Usufrua do que já conquistou e espere que o sucesso esta em suas mãos. Seja prestativo com seu amor. C. 760 M. 8794

Gêmeos – O dia promete muito agito com colegas de trabalho e superiores. Realizará excelentes negócios. Dê mais atenção a pessoas de Escorpião e Leão. Vá atrás de novos acertos afetivos. Saúde perfeita. C. 015 M. 1589

Câncer – Período positivo para trabalhar em equipe e acertar mudanças financeiras. Com bom humor, conseguira resolver os problemas existentes. Novas energias em seu lar. Alegria com Peixes e Touro. C. 184 M. 4132

Leão – Dia que poderá para contar com a colaboração na área de trabalho. A fase do seu aniversário traz oportunidades para organizar a vida familiar, profissional e afetiva. Saúde ótima. C. 379 M. 5310

Virgem – O período indica a necessidade de não passar dos limites nas exigências ou mudanças na área profissional e financeira. O dia será confuso e nervoso no lar. No amor haverá reconciliação. Cuide da saúde. C. 821 M. 7063

Libra – Você deve retribuir carinhos e atenção à família. No trabalho, precisará de mais equilíbrio e evitar qualquer tipo de mudança. Crise na vida afetiva. Cuide da saúde, tome água. Não viaje. C. 229 M. 0581

Escorpião – Nesta fase conseguirá resolver a maior parte dos problemas profissionais. Colaboração da família. Acertos e estabilização financeira. Amor com brilho e carinhos. Cautela com os invejosos. C. 697 M. 2651

Sagitário – Um bom dia na área profissional e chances de novos compromissos financeiros. Se sairá bem em novos negócios em parceria. Positivo para viagens e acertos domésticos. Amor com paixão. C. 853 M. 3876

Capricórnio – Você esta passando pelo alerta, a Lua indica a necessidade de relaxar e, evitar discussões no trabalho e na vida familiar. Cuidado com o excesso de ambição. Amor com ciúmes. C. 942 M. 6438

Aquário – Dia que conseguirá resolver alguns dos problemas profissionais. Proteção para organizar novos negócios e pensar em parceria. Esqueça as dificuldades e entre no clima de alegria. Amor envolvente. C. 268 M. 1507

Peixes – Fase que sente que todos colaboram com suas ideias, incluindo sócios, superiores e familiares. Saia da rotina e invista no seu trabalho. Confiança é a palavra chave, sairá vitorioso. Amor com muita paixão. C. 609 M. 4725

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