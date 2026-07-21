Maior feira do agronegócio do Espírito Santo começa com estrutura ampliada e mais de 100 expositores

A Feira de Agronegócios Cooabriel 2026, considerada a maior do setor no Espírito Santo, será realizada entre os dias 23 e 25 de julho, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Estado. Com mais de 100 expositores confirmados, o evento reunirá produtores rurais, empresas, especialistas e visitantes em uma programação voltada à inovação, geração de negócios e fortalecimento do agronegócio.

Na edição de 2025, a feira recebeu mais de 26 mil visitantes e movimentou cerca de R$ 1,2 bilhão em negócios. Neste ano, a estrutura foi ampliada para cerca de 25 mil metros quadrados, com aproximadamente 150 estandes de empresas nacionais e multinacionais, que apresentarão máquinas, equipamentos, insumos, tecnologias e serviços voltados ao setor.

Entre as novidades da edição está o Espaço Conecta, que reunirá cerca de 30 estandes destinados à integração de empreendedores da região com o ambiente de negócios da feira.

Segundo o superintendente-geral da Cooabriel, Carlos Augusto Pandolfi, o evento busca aproximar os produtores das principais inovações para o campo, desde grandes tecnologias, como drones e máquinas agrícolas, até soluções que promovem melhorias no manejo e na produtividade das propriedades rurais.

Além da exposição de tecnologias, a programação contará com palestras, auditório, praça de alimentação, espaço infantil e o 4º Encontro Capixaba Mulheres do Agro, reforçando o compromisso da feira com a disseminação de conhecimento e a valorização da participação feminina no setor.

Para proporcionar mais conforto ao público, a organização ampliou as áreas de circulação e estacionamento.

A entrada para a feira é gratuita e não exige credenciamento prévio. A programação acontece das 9h às 19h nos dias 23 e 24 de julho, e das 9h às 14h no dia 25.

Encerramento com César Menotti & Fabiano

O encerramento da Feira de Agronegócios Cooabriel 2026 será marcado por um grande show da dupla César Menotti & Fabiano, no sábado (25), às 20h, durante o Cooabriel Show. A programação musical contará ainda com apresentações de Os Caras da Seresta e Show da Viola.

Os ingressos para o show estão à venda nas Lojas Cooabriel e pela plataforma TicketBolt.

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