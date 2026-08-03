Palco Giratório do Sesc chega pela primeira vez a São Mateus

O projeto, de maior projeto de circulação de artes cênicas do Brasil, chega ao município de São Mateus, com apresentação gratuita

No dia 5 de agosto, Grupo Cena Aberta, do Maranhão, apresenta o espetáculo “Memórias em Maranhês: A Casa”, às 19h, no anfiteatro do Sesc São Mateus . Inspirado em manifestações da cultura popular maranhense, como o bumba meu boi, o tambor de crioula, o cacuriá e a capoeira, o espetáculo celebra as múltiplas vozes, memórias e identidades que compõem a cultura brasileira.

Além disso, no dia 4 de agosto, também às 19h e no Sesc São Mateus, o público poderá conferir a peça “Três preces e outras coisas de dentro da caixa” , do Grupo VIII Dinastia, de São Mateus.

Além das apresentações, os grupos terão a oportunidade de fazer um intercâmbio artístico, para compartilhar vivências, processos criativos e experiências de palco. “Esse encontro entre os grupos do Espírito Santo e do Maranhão fortalece o fazer artístico, amplia repertórios e contribui para o desenvolvimento das artes cênicas, reafirmando o compromisso do Sesc Espírito Santo com a valorização da cultura e a formação de redes de colaboração“, ressalta Rafaella Vagmaker.

Espetáculo no Sesc Glória

Em Vitória, o público poderá assistir ao espetáculo “Memórias em Maranhês: A Casa” no dia 9 de agosto, às 19h30, no Centro Cultural Sesc Glória.

Os ingressos estão disponíveis na plataforma Let’s Events , com valores a partir de R$ 10 para trabalhadores do comércio, dependentes, estudantes e beneficiários da meia-entrada, além da modalidade de meia-entrada solidária mediante doação de alimento. No sábado, dia 08 de agosto, o Grupo Cena Aberta fará a oficina “A voz do coro brincante”, porém as vagas estão esgotadas.

Serviço: Palco Giratório no Sesc São Mateus e no Sesc Glória

“Memórias em Maranhês: A Casa” do Grupo Cena Aberta (MA)

Sinopse: Dois episódios se entrelaçam para abordar memória, ancestralidade e afetos familiares. Inspirado em manifestações populares maranhenses, como o bumba meu boi, o tambor de crioula e o cacuriá, o espetáculo celebra as múltiplas vozes e tradições que compõem a cultura brasileira.

São Mateus

Data: 05 de agosto (quarta-feira)

Horário: 19h

Local: Sesc São Mateus

Classificação: Livre

Duração: 60 minutos

Ingresso: Gratuito pelo Site Lets Events. Clique aqui.

Centro Cultural Sesc Glória

Data: 09 de agosto (domingo)

Horário: 19h30

Local: Teatro Glória

Classificação: Livre

Duração: 60 minutos

Ingressos: R$ 20,00 (inteira) | R$ 10,00 (comerciário, meia e meia solidária) | R$ 13,00 (conveniado) | R$ 15,00 (comerciante)

Meia solidária corresponde ao valor do ingresso + 1Kg alimento não perecível (exceto açúcar e sal) para doação ao programa Sesc Mesa Brasil.

Ingresso: Site Lets Events ou bilheteria do Sesc Glória, de quarta a sábado, das 10h às 20h. Clique aqui.

Informações: (27) 3232-4765 | 4777 | 4773

“Três preces e outras coisas de dentro da caixa” do Grupo VIII Dinastia (ES)

Sinopse: Solo de Marcelo Cruz que homenageia sua mãe, Dona Flor, benzedeira e mulher de fé. Em uma encenação minimalista, o espetáculo aborda memória, ancestralidade e afeto por meio de um diálogo intimista que convida o público a integrar a narrativa.

Data: 04 de agosto (terça-feira)

Horário: 19h

Local: Sesc São Mateus

Classificação: Livre

Duração: 60 minutos

Ingresso: Gratuito pelo site Lets Events. Acesse aqui.

Seja credenciado ao Sesc-ES

A Credencial Sesc garante acesso a diversos serviços e benefícios da instituição, como programação cultural no Centro Cultural Sesc Glória, hospedagem na rede de hotéis, parques aquáticos, passeios, excursões, atividades esportivas, escolas de educação infantil e ensino fundamental, além de clínicas médicas e odontológicas.