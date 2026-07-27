Mais de 500 produtos do ES na são taxados pelos EUA com tarifa de até 37,5%

A tarifa adicional de 12,5% sobre produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos começa a valer nesta sexta-feira (24). Somada à alíquota de 25% anunciada anteriormente, em 15 de julho, a medida pode elevar a taxação para 37,5% sobre mais de 480 produtos da pauta exportadora capixaba destinados ao mercado norte-americano. No total, mais de 500 produtos do Espírito Santo serão alcançados por ao menos uma das duas tarifas.

O presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (FINDES), Paulo Baraona, afirma que a Federação, junto à Confederação Nacional da Indústria (CNI), continua acompanhando com atenção o novo ciclo tarifário dos Estados Unidos.

“O Espírito Santo está entre os estados com maior grau de dependência das exportações para os EUA. O país segue como o principal parceiro comercial capixaba. Em 2025, 27% das exportações do Estado tiveram como destino o mercado norte-americano, o equivalente a US$ 2,8 bilhões”, aponta.

Segundo o presidente, o melhor caminho é o diálogo técnico e diplomático entre os países, com negociação e previsibilidade, para preservar a relação comercial entre Brasil e Estados Unidos.

“Ao mesmo tempo, seguiremos trabalhando para diversificar a pauta exportadora capixaba, ampliar a presença do Espírito Santo em outros mercados e proteger a competitividade da nossa indústria”, explica Baraona.

Entenda como fica a taxação sobre os produtos capixabas

O OObservatório Findes realizou um levantamento sobre os possíveis impactos das tarifas dos Estados Unidos nos produtos exportados pelo Espírito Santo. A análise considera a aplicação das medidas sobre as exportações realizadas pelo Estado em 2025 e tem como base os dados do Comex Stat e as listas divulgadas pelo governo norte-americano.

Considerando os produtos alcançados pelas duas tarifas anunciadas em julho, o levantamento identifica quatro cenários para as exportações capixabas:

Cenário 01 — Tarifas combinadas, totalizando 37,5%

Neste cenário, um mesmo item é alcançado pelas tarifas de 25% e de 12,5%. Ao todo, a alíquota combinada atingiria mais de 480 produtos, que somaram aproximadamente US$ 231,6 milhões em exportações em 2025, o equivalente a 8,2% das vendas capixabas para os Estados Unidos.

Entre os itens taxados estão os produtos do setor de rochas naturais (como granitos, mármores e outras pedras de cantaria), ovos e chocolates.

Cenário 02 — Produtos tarifados exclusivamente em 12,5%

Ao todo, 18 itens, que juntos somaram US$ 850,7 milhões em exportações do Espírito Santo para os Estados Unidos, serão alcançados exclusivamente pela tarifa de 12,5%.

Apesar do número reduzido de produtos, eles representam 30% das exportações capixabas destinadas ao mercado norte-americano. Entre os destaques estão produtos do setor de rochas naturais, como pedras de cantaria, além de minérios de ferro, alguns tipos de celulose (no entanto, o produto de celulose de menor participação do setor) e alguns pescados.

Cenário 03 — Produtos tarifados exclusivamente em 25%

Este cenário reúne 12 produtos da pauta capixaba comercializada com os Estados Unidos, que somaram US$ 19,6 mil em exportações, em 2025. A participação desses itens na pauta destinada ao mercado dos EUA é próxima de zero.

Entre os produtos estão açúcares, sementes e legumes.

Cenário 04 — Produtos isentos das duas tarifas

Ao todo, 160 itens estão isentos das duas tarifas da seção 301 anunciadas em julho de 2026. Eles correspondem a aproximadamente US$ 915 milhões em exportações, o equivalente a quase 33% das vendas capixabas para os Estados Unidos.

Entre os itens isentos estão alguns dos produtos com maior participação na pauta exportadora capixaba, como celulose semibranqueada (tipo de maior representatividade nas exportações do setor), petróleo, café não torrado e solúvel, motores elétricos e gengibre.