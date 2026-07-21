CBF confirma uso do impedimento semiautomático no Campeonato Brasileiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta terça-feira (21) que o impedimento semiautomático será utilizado a partir da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A tecnologia estreia nos jogos entre Santos x Chapecoense, na Vila Belmiro, e Athletico-PR x Internacional, na Arena da Baixada, no próximo dia 25. Todas as demais partidas da rodada também contarão com o novo sistema.

Integrado ao VAR (Árbitro Assistente de Vídeo), o impedimento semiautomático utiliza câmeras de alta precisão e inteligência artificial para rastrear, em tempo real, a posição dos jogadores e da bola. O sistema identifica automaticamente possíveis lances de impedimento e gera uma reconstrução em 3D da jogada para auxiliar a equipe de arbitragem. A decisão final, no entanto, continua sendo dos árbitros.

Segundo a CBF, a implantação da tecnologia levou cerca de oito meses e incluiu visitas técnicas a 20 estádios, além de treinamentos para árbitros, operadores do VAR e equipes técnicas. Além dos 19 estádios utilizados pelos clubes da Série A, a Arena Barueri também recebeu a tecnologia para jogos do Palmeiras quando o Allianz Parque estiver indisponível.

Cada estádio foi equipado com 28 a 32 câmeras dedicadas e cinco servidores locais, que enviam as imagens em tempo real para a Central de Operações do VAR, no Rio de Janeiro. O sistema é operado pela plataforma GeniusIQ, da empresa Genius Sports, responsável pelo fornecimento da tecnologia.

De acordo com o presidente da CBF, Samir Xaud, a adoção do impedimento semiautomático representa um avanço para a arbitragem brasileira.

“É um investimento que aproxima o Campeonato Brasileiro dos mais altos padrões internacionais e reforça nosso compromisso com a transparência, a justiça esportiva e a credibilidade das competições promovidas pela CBF”, afirmou.

O presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Sandro Meira Ricci, destacou que o principal objetivo é oferecer mais precisão, transparência e rapidez na análise dos lances de impedimento, fortalecendo a confiança de clubes, atletas e torcedores nas decisões da arbitragem.

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