Espírito Santo terá cinco feriados prolongados até o fim de 2026; São Mateus também terá folga municipal

Após um período sem feriados em julho e agosto, os capixabas já podem começar a planejar os próximos dias de descanso. Entre setembro e dezembro, o calendário reserva cinco feriados prolongados, além de datas municipais que ampliam as possibilidades de folga em algumas cidades.

A primeira oportunidade acontece logo no início de setembro, com o Dia da Independência do Brasil, em 7 de setembro (segunda-feira). Em Vitória, o feriado é seguido pelo Aniversário da Capital, celebrado em 8 de setembro (terça-feira), formando um possível feriadão de quatro dias para quem conseguir emendar o fim de semana.

Em São Mateus, os moradores também terão um feriado municipal no dia 21 de setembro (segunda-feira), quando é comemorado o aniversário do município, garantindo mais um fim de semana prolongado.

Na sequência, o calendário nacional ainda traz outras datas que caem próximas ao fim de semana: 12 de outubro (segunda-feira), Nossa Senhora Aparecida; 2 de novembro (segunda-feira), Finados; 20 de novembro (sexta-feira), Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra; e 25 de dezembro (sexta-feira), Natal.

Para quem pretende viajar, a recomendação é se planejar com antecedência. Tradicionalmente, hotéis, pousadas e companhias aéreas registram aumento na procura durante os feriados prolongados, principalmente para destinos de praia e montanha no Espírito Santo e em estados vizinhos.

Confira os próximos feriados prolongados

7 de setembro (segunda-feira) – Independência do Brasil

8 de setembro (terça-feira) – Aniversário de Vitória (feriado municipal)

21 de setembro (segunda-feira) – Aniversário de São Mateus (feriado municipal)

12 de outubro (segunda-feira) – Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro (segunda-feira) – Finados

20 de novembro (sexta-feira) – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra

25 de dezembro (sexta-feira) – Natal

Vale destacar que os feriados de 8 de setembro, em Vitória, e 21 de setembro, em São Mateus, são municipais e se aplicam apenas aos respectivos municípios. As demais datas são feriados nacionais.

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