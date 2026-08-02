Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 02/08/2026

Quando o leonino atinge posição de autoridade faz de tudo que pode na medida de suas forças, para justificar a confiança que nele foi depositada. Funcionam muito bem em posições de responsabilidade e de direção, expressando sua criatividade através de regras e padrões. Dos signos do Fogo, Leão é o menos impulsivo de todos, mas o que mais gosta de ser amado e admirado. Em geral, se casam muito cedo, acreditando ter encontrado o parceiro ideal, mas isso pode se reverter em pura ilusão, que mais tarde irão lamentar.

Quem nasceu hoje

Tem facilidade para administração, pois é um profissional dedicado. Os trabalhos ligados à comunidade exerceram grande fascínio neste nativo. É o defensor da lei e da ordem. Destemido, alegre e lógico.

Alerta

Os nativos de Peixes ficam no alerta até às 17h38, e a indicação é de cautela durante este período negativo. Se puder fique em casa descansando. Após esse horário os cuidados serão dos arianos nos próximos dois dias e meio.

Áries – Hábil, competitivo, organizado, eficiente e muito criativo. Tem chances de ser bem sucedido na vida profissional. As atividades adequadas são as que exigem criatividade, independência e uma visão das coisas. C. 689 M. 1742

Touro – É independente e responsável, o que faz com que desempenhe com sucesso os cargos de liderança, bastante original e incrivelmente obstinado. Jamais deixa uma tarefa inacabada, por mais difícil que ela seja. C. 703 M. 6379

Gêmeos – Os nativos deste signo são incansáveis trabalhadores. No seu aspecto negativo, tendem a voar alto demais. Inquisitivos e detalhistas, exploram a fundo as questões profissionais que lhes despertam interesse. C. 267 M. 3858

Câncer – Graças à sua excepcional habilidade manual e agilidade intelectual, este nativo pode ter êxito numa porção de profissões, em especial nas que requeiram contato com o público. C. 874 M. 4196

Leão – Este nativo pode abraçar qualquer carreira que exija capacidade de liderança e chefia. As atividades independentes são s mais indicadas, pois tem necessidade de ser o único no comando. C. 325 M. 2430

Virgem – Decidido, poderá achar que trabalhar só é mais vantajoso. É capaz de estudar e escrever longos tratados, melhor do que ninguém. As atividades mais indicadas são o estudo da filosofia, literatura e as pesquisas. C. 156 M. 0514

Libra – As atividades de bastidor são as mais adequadas . Planejam seu trabalho cuidadosamente, superestimando muitas vezes detalhes sem importância. Os trabalhos indicados são a ciência e as atividades religiosas. C. 482 M. 9063

Escorpião – Para este nativo, nada pode ser mais detestável do que a rotina. Nada pode lhe causar tanto horror como as ordens dadas por outros. Liberal consigo mesmo, e radical com os outros. É um chefe exigente. C. 961 M. 3105

Sagitário – É capaz de exercer qualquer profissão, desde que estejam cercados por um ambiente de trabalho tranquilo e harmonioso. São hábeis no comércio e reconhecem de longe uma boa oportunidade. C. 038 M. 7287

Capricórnio – Perfeccionistas, gostam que tudo seja bem feito, razão pela qual fazem tudo com o máximo cuidado, evitando as menores imperfeições. As atividades que se adaptam são as relacionadas com as artes. C. 512 M. 8920

Aquário – Em virtude da sua facilidade em manipular as pessoas e em tirar proveito de todas as situações, se dá bem nas atividades relacionadas com o público em geral, a diplomacia e a política são indicadas. C. 240 M. 5473

Peixes – É um profissional paciente, persistente e pouco ambicioso. Suas ambições limitam-se a seu conforto e à sua estabilidade material. Sua bondade leva-o a profissões relacionadas ao bem estar de todos. C. 194 M. 0651

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