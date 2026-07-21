Nacional
Eleições 2026 | TSE define teto de gastos; presidenciáveis poderão gastar até R$ 133 milhões
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) definiu os limites de gastos para as campanhas das eleições de 2026. Os valores foram mantidos nos mesmos patamares adotados no pleito de 2022.
Na disputa pela Presidência da República, os candidatos poderão gastar até R$ 88,9 milhões no primeiro turno. Caso a eleição seja decidida em segundo turno, será permitido um gasto adicional de R$ 44,4 milhões, totalizando aproximadamente R$ 133,3 milhões.
Para os demais cargos, o TSE também estabeleceu os seguintes tetos de despesas:
- Deputado federal: até R$ 3,17 milhões;
- Deputado estadual ou distrital: até R$ 1,27 milhão.
Já os limites para candidatos aos cargos de governador e senador variam conforme o número de eleitores de cada estado. Em São Paulo, por exemplo, o teto para candidatos ao governo estadual será de R$ 26,6 milhões no primeiro turno, com possibilidade de mais R$ 13,3 milhões em caso de segundo turno.
Segundo o TSE, a manutenção dos valores foi definida porque não houve alterações na legislação eleitoral sobre os limites de gastos e o Fundo Especial de Financiamento de Campanha permaneceu no mesmo patamar das eleições nacionais anteriores.
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