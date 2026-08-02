Homem preso por furto de R$ 1 milhão em gado recebia R$ 2,5 mil para cuidar do rebanho no Norte do ES

Um homem de 43 anos foi preso preventivamente suspeito de furtar 216 cabeças de gado, avaliadas em aproximadamente R$ 1 milhão, de uma fazenda localizada no distrito de Vinhático, zona rural de Montanha, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o investigado recebia R$ 2,5 mil por mês para cuidar do rebanho e teria se aproveitado da relação de confiança para retirar e vender os animais sem autorização.

De acordo com as investigações, o proprietário da Fazenda Itália havia adquirido cerca de 270 bovinos da raça Nelore para engorda. Como a propriedade não possuía curral, contratou o suspeito, que morava em uma fazenda vizinha, para realizar o manejo diário dos animais.

A fraude só foi descoberta quando o dono decidiu vender o rebanho e solicitou que os animais fossem reunidos para embarque. Na ocasião, o funcionário alegou que mais de 200 vacas haviam desaparecido, afirmando que elas teriam fugido por uma cerca danificada.

No entanto, buscas realizadas na propriedade não encontraram vestígios que confirmassem a versão apresentada. A partir daí, a Polícia Civil passou a investigar a hipótese de furto.

Segundo o delegado responsável pelo caso, o suspeito teria retirado o gado aos poucos da fazenda e vendido os animais para diferentes compradores, dificultando o rastreamento. As investigações apontam ainda que os bovinos eram remarcados, com as iniciais “PRM” sobrepostas à marca original “FI”, da Fazenda Itália.

Parte do rebanho foi localizada em Nanuque (MG), onde alguns animais ainda apresentavam a marca original sob a nova identificação. Em uma das negociações identificadas pela polícia, 30 cabeças de gado foram vendidas por R$ 118,7 mil, valor pago via Pix para a conta do enteado do investigado.

Prisão preventiva

A Polícia Civil informou que dois fatores foram determinantes para o pedido de prisão preventiva.

O primeiro foi uma informação do serviço de inteligência da Polícia Militar indicando que o suspeito estaria planejando fugir para Portugal após tomar conhecimento do avanço das investigações.

O segundo foi a tentativa de influenciar uma testemunha. Segundo a polícia, uma corretora de gado de Nanuque relatou que foi procurada pelo investigado, que teria pedido para ela negar qualquer negociação envolvendo os animais.

Com base nesses elementos, o pedido de prisão foi aceito pela Justiça e cumprido na última quinta-feira (30).

Apreensões

Durante a operação, policiais apreenderam na residência do investigado:

um veículo Chevrolet Montana;

computador e celulares;

documentos e notas fiscais ligadas ao comércio de gado;

cartões bancários.

Em outra propriedade, localizada no Assentamento Bela Vista, foram apreendidos:

duas espingardas de chumbo;

pólvora e chumbinhos;

um trailer utilizado para transporte de animais.

O responsável pelo local, de 48 anos, foi autuado por posse irregular de arma de fogo, pagou fiança e responderá ao processo em liberdade.

Já em um rancho na área urbana de Montanha, a polícia localizou dois cavalos da raça Quarto de Milha, avaliados em cerca de R$ 100 mil.

As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos, localizar o restante do rebanho e esclarecer completamente o caso.

A defesa do investigado ainda não havia se manifestado até a publicação desta reportagem. O espaço permanece aberto para posicionamento.

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