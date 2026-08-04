Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 04/08/2026

Dotados de criatividade os leoninos sentem compulsão em recriar as coisas com que convivem e gerar coisas novas a partir daquilo que conhecem. Os tipos positivos deste signo sentem prazer em doar seu tempo, de se dinheiro em de seu conhecimento generosamente sem pensarem em si mesmos.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com ideias arrojadas. Gosta de agir diretamente nos problemas, sem rodeios. Está sempre em busca de novos estímulos. Com um forte magnetismo, será o centro das atenções. Leal, impetuoso e carismático.

Alerta

Os arianos ficam no alerta até às 23h37, e a rotina é indicada enquanto estiverem nesta fase negativa. Procure ser mais prático e não deixe nada pendente no trabalho. Não entre em confronto com a pessoa amada e família. Saúde em baixa.

Áries – Você ainda acorda no alerta e, esta bastante emotivo, evite ser impetuoso ao falar com as pessoas do trabalho. A Lua, estará no seu signo após às 23h37. Cuide da saúde, nada de exageros alimentares. C. 226 M. 5450

Touro – O seu dia será bem tranquilo, conseguirá acertar seus negócios e ainda contar apoio no trabalho. Alegrias em casa, clima aconchegante com seu amor. A partir das 23h37, entrará no alerta. C. 035 M. 1124

Gêmeos – Período para acertar os negócios e melhorar seus ganhos. Terá a participação da família, sócios e de quem trabalha ao seu lado. Mais descontraído passa ao seu amor mais carinhos e atenção. C. 874 M. 0582

Câncer – A fase atual é de estabilidade no lar, trabalho e negócios. Você só tem que aproveitar. Positivo para compras, viagens e iniciar uma parceria comercial. Astral esta em alta com o público. Amor em evidência. C. 401 M. 3233

Leão – Você tem a seu favor o Sol e Júpiter no seu signo. Conseguirá resolver e vencer qualquer tipo de problema na profissão e nas finanças. Saiba aproveitar e leve os negócios da família adiante. Amor estruturado. C. 550 M. 6812

Virgem – A fase indica a necessidade de rotina no trabalho e setor doméstico. Gastos, mudanças e início de negócios precisam de atenção. Vênus no seu signo ajuda a segurar as finanças e equilibra a vida familiar. C. 189 M. 7075

Libra – Dia que precisa conter as exigências com a família e evitar complicações no trabalho. Vá com calma e tenha mais tranquilidade. Evite viagens e novos gastos. Melhore seu humor com a pessoa amada. C. 947 M. 2791

Escorpião – Dia de ótimas energias, você sente vontade de abrir mais seu espaço profissional. Aproveite seu senso de oportunidade, conseguirá acertar os negócios e ter apoio da família. Novos objetivos no amor. C. 793 M. 4631

Sagitário – Fase de viagens, compras, estudos, novos compromissos financeiros e profissionais. A família traz mais carinhos e atenção. Seu charme e simpatia vão atrair a pessoa amada. Saúde perfeita. C. 368 M. 9143

Capricórnio – Dia que esta mais tranquilo em relação a família, conseguirá dar o apoio que todos necessitam. A Lua favorece negócios domésticos, compras e encontro de parentes. Novas experiências na vida afetiva. C. 652 M. 8204

Aquário – Período que haverá mais chances de realizar novos negócios, compras domésticas e ter apoio da família nas mudanças que quer realizar. Apoio da pessoa amada. Conte com Escorpião. C. 814 M. 2905

Peixes – A Lua no seu signo traz a colaboração de sócios ou superiores no seu trabalho. Você se sente livre para negociar e vê o sucesso acontecer. Não faltará colaboração até da família. Agitação na vida afetiva. C. 378 M. 8360

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