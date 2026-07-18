Carol Nakamura posa de sutiã branco e recebe elogios nas redes sociais

A atriz Carol Nakamura chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar uma foto em seu perfil no Instagram. Na imagem, publicada nesta segunda-feira (6), ela aparece usando um sutiã branco e exibindo o físico definido.

A publicação rapidamente repercutiu entre os fãs, que encheram a postagem de elogios. Nos comentários, internautas destacaram a beleza e a boa forma da atriz.

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Entre as mensagens, seguidores escreveram: “Linda”, “Essa mulher é uma obra de arte pintada pelas mãos de Deus” e “Até Afrodite ficaria maravilhada com tanta beleza”.

A foto alcançou grande repercussão na rede social, reforçando o engajamento da atriz com seus seguidores.

Confira a foto publicada por Carol Nakamura: