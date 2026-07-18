Entretenimento
Carol Nakamura posa de sutiã branco e recebe elogios nas redes sociais
Incêndio destrói ônibus e caminhão no pátio da Secretaria de Educação; suspeita é de ação criminosa
Um incêndio atingiu o pátio da Secretaria de Educação na noite deste sábado (18), mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros....
Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 19/07/2026
As mulheres cancerianas são dotadas de elevada sensibilidade, instinto maternal excepcionalmente desenvolvido, índole carinhosa, meiga e protetora. Amam o lar,...
Ninguém acerta as seis dezenas, e Mega-Sena acumula em R$ 42 milhões; confira os números
O prêmio para as apostas que acertassem as seis dezenas era de R$ 35 milhões. No entanto, ninguém levou a...
Inglaterra supera França em jogo de dez gols e conquista terceiro lugar na Copa
A Inglaterra terminou a Copa do Mundo de 2026 na terceira colocação após derrotar a França por 6 a 4,...
Carol Nakamura posa de sutiã branco e recebe elogios nas redes sociais
A atriz Carol Nakamura chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar uma foto em seu perfil no Instagram. Na imagem,...
Vídeo de casal agredido viraliza com falsa história de traição; polícia desmente versão
Um vídeo que mostra um homem e uma mulher sendo agredidos por um grupo de pessoas às margens do rio...
VÍDEO | Menina de 8 anos emociona ao falar sobre a morte da mãe durante entrevista ao vivo
Uma entrevista realizada durante a tradicional Festa de Nossa Senhora do Carmo, no Recife, emocionou milhares de pessoas nas redes...
FA 1447 / 28 DE MARÇO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1446 / 21 DE MARÇO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Motorista desvia de motociclista em ultrapassagem proibida e bate em poste em São Mateus
Um motorista perdeu o controle do veículo e bateu contra um poste na manhã deste sábado (18), na Rodovia Othovarino...
Homem é baleado em tentativa de homicídio em São Mateus
Um homem foi baleado durante uma tentativa de homicídio na madrugada deste sábado (18), no bairro Litorâneo, em São Mateus....
UBS da Aroeira mantém equipamentos novos sem uso há mais de um ano, denuncia vereador
Equipamentos novos destinados à Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Aroeira, em São Mateus, permanecem encaixotados e sem utilização...
Regional
Pastor João Messa morre após infarto dentro de igreja em Sooretama
O pastor e produtor rural João Messa dos Santos, conhecido como João Celso, morreu aos 74 anos após sofrer um...
Motociclista morre em acidente com carro na BR-101 no Norte do ES
Um motociclista morreu após um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro na madrugada de sábado (11), na BR-101, no...
Motorista morre após bater carro na traseira de retroescavadeira no Norte do ES
Um homem de 59 anos morreu após o carro que dirigia colidir na traseira de uma retroescavadeira na noite de...
Estadual
Mulher de 28 anos morre por febre maculosa no ES
Em 2026, o Espírito Santo já contabiliza nove mortes pela doença causada pelo carrapato estrela Uma mulher, de 28 anos,...
Flávio Bolsonaro declara apoio a Pazolini e faz críticas a ministro do STF durante evento do PL no ES
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) participou, na manhã deste sábado (18), do Encontro Estadual do Partido Liberal (PL), em Vitória,...
BR-101 registra queda de acidentes e mortes no primeiro semestre de 2026 no ES
Levantamento da Ecovias Capixaba aponta redução de 15,8% nos acidentes e de 9,1% nas mortes entre janeiro e junho deste...
Nacional
Homem entra para cirurgia de fimose e descobre que fez vasectomia por engano; Justiça fixa indenização de R$ 50 mi
Um homem que procurou a rede pública de saúde para realizar uma cirurgia de fimose acabou sendo submetido, por engano,...
Casal é flagrado mantendo relação sexual em espaço público durante evento; vídeo viraliza
Um casal foi flagrado mantendo relação sexual em um espaço público durante a realização da Expofest, em Itacoatiara, no Amazonas....
Filho flagra suposta traição do pai, agride casal e vídeo viraliza nas redes sociais
Uma confusão familiar registrada em Camocim de São Félix, no Agreste de Pernambuco, ganhou grande repercussão nas redes sociais após...
Policial
PF combate esquema de apostas ilegais e bloqueia R$ 951 milhões em bens
Operação cumpre mandados em seis estados, incluindo o Espírito Santo, e investiga lavagem de dinheiro ligada ao tráfico de drogas...
Mulher é presa ao receber dinheiro falso pelos Correios
Uma mulher foi presa em flagrante pela Polícia Federal na segunda-feira (13), em Cariacica, após receber uma encomenda com cédulas...
Operação Imperium | Polícia Civil cumpre 38 mandados e prende seis suspeitos no Espírito Santo
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) deflagrou, na manhã desta terça-feira (7), a Operação Imperium, com o objetivo de...
ENTRETENIMENTO
Geisy Arruda aposta em look de “noiva” e brinca sobre casamento nas redes
A influenciadora Geisy Arruda chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar um ensaio com temática de casamento, despertando a curiosidade...
Influenciadora surpreende ao revelar hábito curioso: “Amo leite quentinho”
A influenciadora Wanessa Boyer chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar um hábito pessoal considerado inusitado por seguidores. Preferência diferente...
Poliana Rocha curte manhã de domingo ao sol e manda recado aos seguidores
A influenciadora Poliana Rocha, de 49 anos, começou o domingo (3) em clima de tranquilidade e alto astral direto de...
POLÍTICA
Líderes comunitários poderão contar com programa de capacitação
Reconhecer, incentivar e fortalecer a atuação de líderes comunitários. É o que pretende o deputado Zé Preto (Podemos), autor do...
Líderes comunitários poderão contar com programa de valorização e capacitação
Reconhecer, incentivar e fortalecer a atuação de líderes comunitários. É o que pretende o deputado Zé Preto (Podemos), autor do...
Janete defende mobilização contra o aumento da violência contra animais
A campanha Abril Laranja, dedicada à conscientização e ao combate à crueldade contra animais, foi destaque no pronunciamento da deputada...
Esportes
Fluminense arranca empate nos acréscimos com gol de cabeça e segura terceira posição
O Fluminense evitou uma derrota em casa na noite desta sexta-feira (18). Com um gol de Ignácio nos minutos finais,...
Vitória vence e afunda o Vasco na zona de rebaixamento
O Vasco da Gama amargou mais uma derrota no Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira. Pela 19ª rodada, o time carioca foi...
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