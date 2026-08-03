Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 03/08/2026

Os leoninos são dotados de criatividade, sentem compulsão em recriar as coisas com que convivem e gerar coisas novas a partir daquilo que conhecem. Os tipos positivos deste signo sentem prazer em doar seu tempo, de se dinheiro em de seu conhecimento generosamente sem pensarem em si mesmos.

Quem nasceu hoje

Tem o dom da palavra, o que fará se destacar em profissões ligadas ao grande público. A eficácia é uma de suas maiores qualidades. Esta sempre pronto a ajudar os necessitados. Inteligente, competente e rigoroso.

Alerta

Os arianos começam a semana no alerta, e os astros aconselham a manter a rotina no trabalho. Cuidado com gastos que possam comprometer as finanças. Não exagere nas cobranças ao seu par afetivo. Saúde com perda de energia.

Áries – Você esta passando pelo alerta, a Lua desfavorece novos negócios e pede paciência com a família. Fique atento, algum mal entendido pode acontecer no setor de trabalho. Não enfrente os invejosos. C. 196 M. 5284

Touro – Dia que pode confiar nos seus novos projetos domésticos, conte com estabilidade financeira da família. Domine a ansiedade e vá em busca de novos negócios. Tenha mais atenção a vida amorosa. C. 315 M. 4332

Gêmeos – Os planos que traçar agora recebem apoio do Sol e Vênus, com isso vem novo desenvolvimento profissional e financeiro. Você se sente protegido pela família e pessoas do trabalho. Melhora a relação afetiva. C. 581 M. 2617

Câncer – O seu bom humor vai animar a vida familiar e com isso o trabalho caminha para o sucesso. Facilidade para dialogar com os envolvidos nos seus negócios e com os parentes. Na aparência, tudo azul. Amor real. C. 261 M. 9727

Leão – Bom astral para resolver os problemas dos negócios e trabalho. Você sente o sucesso e a tranquilidade. Só não exagere nos gastos ou discussões com a família. Não fique longe do seu amor. C. 795 M. 8671

Virgem – Você tem Vênus no seu signo, mas nem por isso deve sair da rotina nos negócios, trabalho ou vida afetiva. Não seja radical com a família. Faça tudo com mais determinação e não esqueça de dar carinho a todos. C. 614 M. 1562

Libra – Dia que pode resolver os problemas afetivos e até financeiros. Os astros indicam a necessidade de ser mais participativo na vida da sua família. Procure se livrar de tudo o que atrapalha sua felicidade. C. 858 M. 6026

Escorpião – Nesta fase deve tirar proveito da sua vontade de vencer e vitalidade em alta. Positivo para compras, visitas, novos negócios e até iniciar mudanças no lar. Amor compreensivo. Tente na loteria. C. 939 M. 7053

Sagitário – Dia positivo para resolver e negociar com imóvel, pode ser compra, venda ou pensar em mudança de residência. Positivo para ganhar mais dinheiro. Pode viajar. Você esta receptivo no amor. C. 406 M. 0948

Capricórnio – Você recebe apoio nos negócios e trabalho. Conseguirá acertar os problemas. Seus compromissos profissionais serão cumpridos a tempo. Aceite apoio de Escorpião, Gêmeos e Touro. Amor com paixão. C. 024 M. 3890

Aquário – Período que sua comunicação ativará novos contatos de negócios. Não se acomode, vá em busca do sucesso financeiro e profissional. Dê mais apoio a familiares. Alegria em casa. Amor com exigências. C. 378 M. 8409

Peixes – A Lua esta no seu signo e ajuda a resolver a maior parte dos negócios. Conseguirá dar apoio à sua família. O trabalho volta a fluir. Vitalidade e muita paixão com a pessoa amada. C. 740 M. 7185

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