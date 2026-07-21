COPA DO MUNDO
Copa do Mundo 2030 celebrará centenário do torneio com 6 países-sede
Torneio pode ter aumento também no número de participantes
Caso essa expansão se confirme, consolidará a fase de 16-avos de final e a participação de países menores e sem tradição no futebol. Daí poderão surgir mais surpresas positivas, como foi Cabo Verde, e outros times menos competitivos, como foi Curaçao, Iraque e Uzbequistão, que não conquistaram nenhuma vitória.
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