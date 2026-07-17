PF combate esquema de apostas ilegais e bloqueia R$ 951 milhões em bens

Operação cumpre mandados em seis estados, incluindo o Espírito Santo, e investiga lavagem de dinheiro ligada ao tráfico de drogas

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (17) uma operação contra um esquema de apostas on-line ilegais e lavagem de dinheiro supostamente abastecido com recursos do tráfico de drogas. A ação ocorre em seis estados, entre eles o Espírito Santo, e prevê o bloqueio de até R$ 951,1 milhões em bens e valores.

Ao todo, estão sendo cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária, expedidos pela 2ª Vara Criminal de Vitória. As diligências acontecem no Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Paraíba e Sergipe.

Segundo a PF, o grupo investigado operava plataformas de apostas sem autorização para funcionar no Brasil. As investigações apontam que influenciadores digitais promoviam os sites, enquanto empresas intermediárias eram responsáveis por receber, movimentar e distribuir os valores arrecadados.

A apuração também identificou empresas de fachada e um patrimônio incompatível com a renda declarada pelos investigados, indicando possível prática de lavagem de dinheiro.

De acordo com a Polícia Federal, as plataformas utilizavam indevidamente símbolos e elementos visuais do Ministério da Fazenda para transmitir uma falsa aparência de legalidade aos usuários.

Além do bloqueio de bens, a Justiça determinou o sequestro de imóveis, veículos de luxo e outros patrimônios, a suspensão das atividades das empresas investigadas e a proibição da divulgação das plataformas irregulares.

As investigações continuam para identificar a origem dos recursos movimentados e a participação de cada envolvido no esquema criminoso.

📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS

No Twitter, Facebook e Instagram.

Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!