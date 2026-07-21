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Homem é morto e tem corpo esquartejado após proposta à esposa de amigo

Published

13 horas ago

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A vítima teria oferecido dinheiro para passar a noite com a esposa de um dos amigos. (Reprodução/TV Norte SBT Pará)

Um homem identificado como Hélio Pereira da Costa, de 45 anos, foi morto após oferecer dinheiro para passar a noite com a esposa de um amigo durante um jantar, em Brasil Novo, no sudoeste do Pará. Os dois suspeitos foram presos em flagrante e confessaram o crime à Polícia Civil.

Segundo as investigações, os três consumiam bebidas alcoólicas antes de seguirem para a casa de um dos envolvidos. Durante a sobremesa, Hélio teria feito a proposta à mulher do anfitrião, o que provocou uma discussão.

De acordo com a Polícia Civil, os dois homens reagiram de forma violenta e atacaram a vítima com golpes de faca, que morreu ainda no local.

Após o homicídio, os suspeitos desmembraram o corpo na tentativa de dificultar a identificação da vítima. Parte dos restos mortais foi colocada em uma mala, enquanto outros fragmentos foram deixados em diferentes pontos da cidade.

Imagens de câmeras de segurança registraram os suspeitos caminhando pelas ruas de Brasil Novo transportando a mala utilizada para ocultar parte do corpo.

A Polícia Civil informou que os dois investigados confessaram o crime após serem presos em flagrante. O caso segue sob investigação para a conclusão do inquérito e adoção das medidas judiciais cabíveis.

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