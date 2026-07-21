Gabriela Loran compartilha ensaio em cachoeira e recebe elogios nas redes sociais

A atriz Gabriela Loran, de 33 anos, chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar um novo álbum de fotos em seu perfil nas redes sociais, na noite de domingo (19).

Conhecida por interpretar Viviane na novela Três Graças, a artista reuniu registros de diferentes momentos da rotina, incluindo novos projetos profissionais, sessões de pilates, selfies e momentos de lazer.

Entre as imagens, um dos registros que mais repercutiu foi o de um ensaio fotográfico realizado em uma cachoeira. Na foto, de caráter artístico, Gabriela aparece em meio à natureza, e a publicação recebeu diversos elogios dos seguidores.

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Além do ensaio, o álbum também reúne imagens de viagens, bastidores da carreira e atividades do dia a dia, conteúdo que a atriz costuma compartilhar com frequência em suas redes sociais.

A publicação rapidamente ganhou repercussão entre os fãs, que destacaram a beleza das paisagens e o estilo artístico das fotografias.

Confira as imagens publicadas por Gabriela Loran.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Gabriela Loran (@gabrielaloran)

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