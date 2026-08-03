Idoso é espancado por grupo após discussão em bar em Boa Esperança; suspeito é preso

Um idoso ficou gravemente ferido após ser espancado por um grupo de quatro pessoas na noite de sábado (1º), em Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo. Um homem de 29 anos foi preso em flagrante suspeito de participar das agressões, enquanto um adolescente de 17 anos foi conduzido à delegacia, ouvido e liberado.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima contou que se desentendeu com algumas pessoas em um bar e, ao retornar para casa, passou a ser seguida pelo grupo. Quando tentava entrar na residência, foi atacada com pedaços de madeira.

O idoso sofreu cortes profundos na cabeça, além de escoriações nas mãos e sangramentos no ouvido e no nariz. Ele recebeu atendimento do Samu/192 e foi encaminhado ao Hospital Cristo Rei. Devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para o Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus.

Durante as buscas, os policiais localizaram dois suspeitos. Segundo a PM, o homem de 29 anos confessou ter participado das agressões e alegou que a vítima teria importunado mulheres e crianças. No entanto, conforme a corporação, ele não apresentou provas nem indicou possíveis vítimas que confirmassem essa versão.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP), onde permanece à disposição da Justiça.

O adolescente de 17 anos foi ouvido e liberado. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar e localizar os demais envolvidos nas agressões.

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