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Homem é baleado em bar em São Mateus

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23 horas ago

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Foto | Imagem ilustrativa - Divulgação

Um homem, cuja identidade e idade não foram divulgadas, foi baleado na noite de sábado (1º) em um bar localizado no bairro Aroeira, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A vítima foi socorrida pelo Samu/192 e encaminhada ao Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares. Até o momento, ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada após a informação de que um homem havia sido atingido por disparos de arma de fogo. Os militares se encontraram com uma equipe do Samu/192 nas proximidades de um posto de combustíveis e seguiram juntos até o local indicado.

Nas proximidades da entrada de um sítio, os policiais encontraram uma aglomeração de pessoas e localizaram a vítima caída ao chão, com perfurações provocadas por disparos de arma de fogo.

Ainda durante o atendimento, o homem relatou aos policiais que estava em um bar no bairro Aroeira quando foi surpreendido por dois suspeitos, que passaram a atirar em sua direção. Segundo a vítima, ela conseguiu correr para tentar escapar, mas acabou caindo no local onde foi encontrada pelas equipes de resgate.

Já no hospital, o homem informou que um dos autores conduzia uma motocicleta. A Polícia Militar realizou buscas na região, porém nenhum suspeito foi localizado.

A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até o momento, ninguém foi preso e a motivação do crime ainda é apurada.

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