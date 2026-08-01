Rio São Mateus apresenta recuperação na vazão, mas Prefeitura alerta para estiagem e risco de incêndios

Boletim do CICC El Niño aponta melhora no nível do rio, porém disponibilidade hídrica ainda está abaixo da média histórica; previsão indica intensificação do fenômeno nos próximos meses

A Prefeitura de São Mateus acompanha os dados do 2º Boletim de Monitoramento dos Impactos do El Niño, divulgado pelo Centro Integrado de Comando e Controle para o Enfrentamento dos Impactos do Fenômeno El Niño (CICC El Niño), do Governo do Estado. O levantamento aponta uma melhora na vazão do Rio São Mateus, mas mantém o alerta para os efeitos da estiagem e o aumento do risco de incêndios florestais nos próximos meses.

Segundo o boletim, a vazão do Rio São Mateus voltou a ficar acima do índice de referência para períodos de estiagem (Q90) a partir de 14 de julho. Apesar da recuperação, a vazão média mensal ainda representa cerca de 52% da média histórica para o período, indicando que a disponibilidade de água permanece abaixo do esperado.

O Monitor de Secas da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) classifica todo o Espírito Santo, incluindo São Mateus, em condição de seca fraca (S0). Os impactos já são percebidos na agricultura, nas pastagens e na umidade do solo. De acordo com os especialistas, o comportamento climático observado em 2026 se assemelha ao início do evento de El Niño registrado em 2023, porém com possibilidade de maior intensidade.

A previsão meteorológica indica que, entre os dias 27 de julho e 2 de agosto, os maiores acumulados de chuva do Estado devem ocorrer justamente no litoral norte capixaba, incluindo São Mateus, com volumes entre 20 e 40 milímetros. Nas demais regiões, os acumulados devem permanecer abaixo de 20 milímetros, mantendo as características típicas do período seco.

O boletim também destaca a ocorrência de focos de calor monitorados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Entre os dias 20 e 26 de julho, São Mateus registrou quatro focos de calor. Municípios vizinhos, como Nova Venécia e Linhares, contabilizaram sete e nove ocorrências, respectivamente, concentrando, junto com o litoral sul, os principais núcleos de registros no Estado.

Embora o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) não indique, neste momento, situação de alerta para propagação de incêndios, a tendência de aquecimento das condições meteorológicas exige atenção redobrada para evitar queimadas e incêndios em áreas de vegetação.

As projeções do Climate Prediction Center (CPC/NOAA) apontam 81% de probabilidade de o El Niño atingir a categoria de muito forte entre a primavera e o início do verão, com pico previsto entre outubro e dezembro deste ano. Há ainda 97% de chance de o fenômeno permanecer ativo até o início de 2027, prolongando seus efeitos durante a estação chuvosa no Espírito Santo.

Diante do cenário, a Prefeitura de São Mateus orienta a população a economizar água, evitar queimadas, comunicar focos de incêndio ao Corpo de Bombeiros pelo telefone 193, manter-se hidratada, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes, eliminar recipientes com água parada e acompanhar os comunicados oficiais da Defesa Civil.

O CICC El Niño seguirá monitorando as condições climáticas, hidrológicas e ambientais do Espírito Santo para subsidiar ações preventivas junto aos municípios durante o segundo semestre de 2026.

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