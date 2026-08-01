Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 01/08/2026

Possuem o dom da observação, capacidade crítica e analítica e aguda inteligência. Sua principal característica é a dualidade, oferecendo, interessantes contrastes. Quando o indivíduo recebe ao nascer a influência total de Gêmeos (isto é, nascimento e o Ascendente, o que poderá ser verificado por meio do horóscopo matemático).

Quem nasceu hoje

É o amigo para todas as horas. Sabe que tem muita capacidade e não gosta de fugir dos desafios. Tem um bom coração, por isso está sempre ajudando os mais necessitados. A família será seu porto seguro. É audacioso, virtuoso e forte.

Alerta

Os nativos de Peixes passam o sábado no alerta, e a indicação é de rotina enquanto durar este período negativo. Não se deixe abater diante dos problemas, resolva tudo com calma. No amor, um bom diálogo será importante. Saúde em baixa.

Áries – Estão abertas as portas para o sucesso no trabalho. Pode ir frente com as mudanças que pretende fazer no seu lar. Expresse o que sente ao seu par afetivo. Organismo excelente. Saia para se divertir. C. 426 M. 3101

Touro – Não tenha receio de lutar por aquilo que acredita no trabalho. Dinheiro extra deve equilibrar o setor financeiro. Vida a dois protegida. Não descuide da saúde, uma caminhada fará bem. C. 205 M. 8910

Gêmeos – Troque ideias com os colegas de trabalho, juntos conseguirão o sucesso com mais rapidez. Coloque as finanças em ordem. Dê mais atenção às necessidades da família. Evite a rotina com a pessoa amada. C. 803 M. 1485

Câncer – Os astros renovam sua vitalidade, e reservam excelentes momentos no setor de trabalho. Ótima fase para mexer na decoração da casa. Amor com carinhos durante o final de semana. C. 146 M. 5469

Leão – Esta é uma fase positiva para inovar e lutar pelos objetivos no trabalho, o Sol no seu signo abre as portas para o sucesso. Seu senso de oportunidade está em alta. Harmonia e romantismo no relacionamento. C. 018 M. 9464

Virgem – Volte suas atenções para assuntos de rotina, lembre-se que você esta no seu inferno astral. Faça um balanço nas finanças. Não deixe a vida dois em segundo plano. Não descuide da saúde. C. 302 M. 7218

Libra – Tire proveito das coisas boas que estão acontecendo profissionalmente. Favorável para acertos financeiros. Quebre a rotina e descobrirá novas motivações no relacionamento. Organismo perfeito. C. 540 M. 0586

Escorpião – Momento positivo para fechar novos acordos profissionais. Ótimas energias fortalecem os laços com a família. Você esta bem posicionado e conseguirá visualizar o sucesso. Chances de ganhos em jogos. C. 676 M. 2309

Sagitário – Os astros acenam com boas perspectivas nos negócios. Favorável para assinar documentos e resolver uma pendência financeira. Use e abuse do charme para conquistar a pessoa amada. Saúde com energia. C. 718 M. 4065

Capricórnio – Pode sair para negociar, acertar parcerias e associações. Proteção da família. Positivo para fazer mudanças na sua casa durante o final de semana. Explore o carinho na vida a dois. C. 969 M. 6098

Aquário – O momento continua positivo para seguir adiante com mudanças e inovações no setor de trabalho. Pode programar mudanças ou viagens para o final de semana. Tudo certo com seu relacionamento. C. 384 M. 2490

Peixes – Você passa o dia no alerta, e os astros indicam rotina é indica como o melhor caminho enquanto estiver período negativo. Evite entrar em confronto com a família e amigos. No amor, dê espaço para seu par afetivo. C. 520 M. 8449

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