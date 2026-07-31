Saúde reúne cerca de mil profissionais em Encontro Marcado com Tyago Hoffmann e Renato Casagrande

Evento reuniu lideranças de todas as regiões do Espírito Santo e contou com a presença do ex-governador e candidato ao Senado, Renato Casagrande

A noite de quinta-feira foi marcada por um grande encontro entre Tyago Hoffmann e profissionais da saúde de todas as regiões do Espírito Santo. Realizado em Vitória, o Encontro Marcado reuniu cerca de mil participantes, entre servidores, gestores, lideranças e trabalhadores da área, em um momento de reconhecimento pelas conquistas alcançadas na saúde pública capixaba e de diálogo sobre os desafios e perspectivas para o futuro.

O evento contou com a presença do ex-governador e candidato ao Senado, Renato Casagrande, que destacou a importância do trabalho realizado pelos profissionais da saúde e o legado construído ao longo dos últimos anos para transformar o atendimento à população capixaba.

Em seu pronunciamento, Tyago Hoffmann relembrou sua trajetória à frente da Secretaria de Estado da Saúde e enfatizou que os avanços registrados no Espírito Santo são resultado de um esforço coletivo.

“É uma alegria reencontrar tantas pessoas que ajudaram a transformar a saúde do nosso Estado. Nenhuma conquista foi construída por uma única pessoa. Cada cirurgia realizada, cada consulta ofertada, cada investimento entregue e cada atendimento prestado só aconteceram graças ao comprometimento dos profissionais que dedicam suas vidas ao cuidado com as pessoas”, afirmou.

Vindos do norte ao sul do Espírito Santo, os participantes representaram hospitais, unidades de saúde, secretarias municipais, equipes técnicas e diferentes segmentos da rede pública de saúde. A presença expressiva reforçou a conexão construída por Tyago durante sua atuação na gestão estadual e o reconhecimento ao trabalho desenvolvido em parceria com os municípios.

Ao lado de Renato Casagrande, Tyago também destacou que os resultados alcançados na saúde são fruto de planejamento, responsabilidade na gestão dos recursos públicos e valorização das equipes que atuam diariamente no Sistema Único de Saúde.

Durante o encontro, os participantes relembraram importantes avanços conquistados pelo Espírito Santo nos últimos anos, como a ampliação do acesso a consultas especializadas, cirurgias eletivas, investimentos na estrutura hospitalar, fortalecimento da Atenção Primária e modernização da rede estadual de saúde.

Encerrando o evento, Tyago agradeceu a presença dos profissionais e reforçou seu compromisso com a defesa da saúde pública.

“Olhar para este auditório lotado é ter a certeza de que tudo o que construímos foi resultado de uma grande equipe. Tenho orgulho de cada profissional que fez parte dessa história e sigo com o compromisso de continuar trabalhando para fortalecer uma saúde pública cada vez mais eficiente, humana e acessível para todos os capixabas.”

📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS

No Twitter, Facebook e Instagram.

Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!